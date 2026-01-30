TEDi sťahuje z predaja výrobok: Môže ohroziť zdravie
Reťazec odporúča ďalej nepoužívať stiahnutý výrobok.
Obchodný reťazec TEDi sťahuje z predaja detskú hračku. Informoval o tom na svojej webovej stránke s tým, že skúšky vo výrobku preukázali prítomnosť malých častí.
„Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ uviedol reťazec.
Informácie o výrobku
- Názov výrobku: Lietadlá 6 ks
- Číslo tovaru: 58530001261000000200
Foto: tedi.com
Ako postupovať pri vrátení tovaru
Ako ďalej informuje TEDi, hračka bola dostupná v predajniach v období od 2. júla 2025 do 30. januára 2026. V prípade, že ste si ju už zakúpili, je možné ju vrátiť na niektorej z pobočiek reťazca, kde vám vrátia kúpnu cenu 2 eurá, prípadne ju vymenia za iný tovar.
Postup pri reklamácii:
- Tovar vráťte na niektorej z pobočiek.
- Na pobočke vám za tovar poskytnú vrátenie kúpnej sumy v hodnote 2 eur,
- alebo vám tovar vymenia za iný.
V prípade otázok je možné kontaktovať TEDi na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo mailovej adrese [email protected].
„Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti,“ dodal reťazec.
Ďalšie stiahnuté výrobky
TEDi v priebehu januára 2026 informoval aj o adventnom kalendári, ktorý stiahli z trhu. Adventný kalendár pre psy mal podľa reťazca obsahovať cudzie predmety, a tak jeho ďalšie používanie neodporúčal.
V decembri 2025 reťazec upozornil na waflovač od spoločnosti Elta, pri ktorom hrozí nadmerné prehrievanie. Používanie waflovača takisto neodporučil.
Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom
Polícia radí zapamätať si jedno pravidlo.
Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval Mons. P. Richard Gallagher
Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval v piatok sekretár pre vzťahy so štátmi a s medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Mons. Paul Richard Gallagher.
Daniel Bombic obžalovaný z extrémizmu ostáva vo väzbe
Daniel B., obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, ostáva vo väzbe.
Polícia zadržala väzňa na úteku
Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove.