TEDi sťahuje z predaja výrobok: Môže ohroziť zdravie

  • DNES - 20:29
  • Bratislava
Reťazec odporúča ďalej nepoužívať stiahnutý výrobok.

Obchodný reťazec TEDi sťahuje z predaja detskú hračku. Informoval o tom na svojej webovej stránke s tým, že skúšky vo výrobku preukázali prítomnosť malých častí.

„Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ uviedol reťazec.

Informácie o výrobku

  • Názov výrobku: Lietadlá 6 ks
  • Číslo tovaru: 58530001261000000200

Foto: tedi.com

Ako postupovať pri vrátení tovaru

Ako ďalej informuje TEDi, hračka bola dostupná v predajniach v období od 2. júla 2025 do 30. januára 2026. V prípade, že ste si ju už zakúpili, je možné ju vrátiť na niektorej z pobočiek reťazca, kde vám vrátia kúpnu cenu 2 eurá, prípadne ju vymenia za iný tovar.

Postup pri reklamácii:

  • Tovar vráťte na niektorej z pobočiek.
  • Na pobočke vám za tovar poskytnú vrátenie kúpnej sumy v hodnote 2 eur,
  • alebo vám tovar vymenia za iný.

V prípade otázok je možné kontaktovať TEDi na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo mailovej adrese [email protected].

„Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti,“ dodal reťazec.

Ďalšie stiahnuté výrobky

TEDi v priebehu januára 2026 informoval aj o adventnom kalendári, ktorý stiahli z trhu. Adventný kalendár pre psy mal podľa reťazca obsahovať cudzie predmety, a tak jeho ďalšie používanie neodporúčal.

V decembri 2025 reťazec upozornil na waflovač od spoločnosti Elta, pri ktorom hrozí nadmerné prehrievanie. Používanie waflovača takisto neodporučil.

Zdroj: Info.sk, tedi.com
