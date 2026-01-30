Zelenskyj: Ukrajina bude technicky pripravená vstúpiť do EÚ v roku 2027
- DNES - 12:53
- Kyjev/Praha
Európa by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mala byť pri podpise prípadného mierového plánu USA o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.
Zelenskyj to povedal v piatok v rozhovore pre Český rozhlas. Zopakoval, že Ukrajina by chcela do Európskej únie vstúpiť už v roku 2027. Podľa neho na to bude technicky pripravená. Informuje o tom TASR.
Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina v otázke svojho možného členstva v EÚ potrebuje vedieť presný dátum. Je to podľa neho dôležitá záruka, ktorú by mal zahŕňať 20-bodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Nehovorím že to bude 1. januára, ale priali by sme si, aby to bolo v roku 2027. Technicky na to budeme pripravení,“ uviedol Zelenskyj. Nevedel však povedať, či so zámerom Ukrajiny budú súhlasiť aj členské štáty EÚ. Nemecký kancelár Friedrich Merz už napríklad vyhlásil, že vstup Ukrajiny do EÚ v budúcom roku nie je reálny.
Ukrajinský prezident tiež poznamenal, že vzhľadom na to, že s členstvom Ukrajiny v Únii počíta aj Trumpov mierový plán, je dôležité, aby bola pri jeho podpise popri Ukrajine, Rusku a Spojených štátoch aj Európa.
V relácii Radiožurnál Českého rozhlasu Zelenskyj takisto ocenil Českú republiku za prichýlenie ukrajinských utečencov, za zbierky na pomoc po ruských útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ako aj za muničnú iniciatívu pre Ukrajinu. Poukázal tiež na to, že Ukrajina má záujem o české vojenské lietadlá L-159, ktoré by využila predovšetkým na likvidovanie dronov Šáhid iránskej výroby.
Vyjadril sa aj ku kritike dodávania vojenskej pomoci Ukrajine, ktorú vyslovujú niektoré strany vládnej koalície v Česku. Tie podľa moderátora rozhovoru tvrdia, že čím viac takejto pomoci Ukrajina od Česka dostáva, tým menej sa v dohľadnej dobe priblíži mier.
„Ak Ukrajine nebudeme pomáhať a padne, existuje riziko, že Rusko pôjde ďalej. Aj keď niektorí ľudia tomu úplne neveria, nemyslím si, že je potrebné to pokúšať. Tá cena je príliš vysoká. Ak sa niekto mýli - čo je bežné, len tí, ktorí nerobia nič, sa nikdy nemýlia -, potom existuje obrovské riziko pre Európu, pre každú krajinu, že ruská agresia bude pokračovať. A kto iný môže zniesť to, čo znáša Ukrajina?,“ uviedol.
Podľa Zelenského je na mieste otázka, či je Európa pripravená na to, že sa jej môže stať niečo podobné ako Ukrajine. „Úprimne povedané, niekedy kladiem tieto otázky svojim kolegom, ale nikdy som nedostal inú odpoveď ako: 'Áno, musíme sa pripraviť.' Myslím si, že je to výzva. Prajem si, aby sa nič nestalo. Ale Rusko kladie tie isté otázky a Rusko pozná odpoveď,“ dodal na záver rozhovoru ukrajinský prezident.
