Záchranári spustili petíciu proti zámeru ministra zdravotníctva

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) spustila petíciu proti zámeru Ministerstva zdravotníctva SR presunúť záchrannú zdravotnú službu (ZZS) pod nemocnice s urgentnými príjmami.

Záchranári vyzývajú rezort, aby od zámeru upustil a rokoval so všetkými relevantnými subjektami. Komora o tom informovala na sociálnej sieti.

Žiadame, aby ministerstvo zdravotníctva upustilo od tohto zámeru a rokovalo so všetkými relevantnými subjektami zastupujúcimi zdravotníckych záchranárov, lekárov, odborné spoločnosti, hlavných odborníkov, poradné komisie s cieľom hľadania optimálneho spôsobu prevádzkovania záchrannej služby,“ uviedla komora.

Varuje, že navrhovaný zámer môže znížiť kvalitu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zhoršiť materiálno-technické vybavenie záchraniek i mzdové ohodnotenie pracovníkov ZZS. Poukazuje tiež na to, že nie je garantované, že finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia vyčlenené na záchrannú zdravotnú službu budú v čo najväčšej miere využívané na jej potreby. Podľa záchranárov tiež môže dôjsť k ohrozeniu existencie štátnych záchranných služieb exitujúcich na území Slovenska desiatky rokov.

Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR. ZZS by mohli poskytovať vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zámer predstavil s tým, že finálnemu návrhu legislatívy bude predchádzať široká diskusia. Koalícia má podľa ministra zdravotníctva na zámere zhodu. Opozícia ho, naopak, kritizuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
