Putin mal vyhovieť osobnej žiadosti Trumpa
- DNES - 12:41
- Moskva
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá, a to do 1. februára. Informovala o tom televízia Sky News, píše TASR.
„Môžem potvrdiť, že prezident (USA Donald) Trump skutočne osobne požiadal prezidenta Putina, aby na týždeň zastavil útoky na Kyjev... s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre rokovania,“ ktorými sa Spojené štáty snažia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.
Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Trump svoju žiadosť o zastavenie útokov zdôvodnil „extrémnym chladom“ na Ukrajine. Ďalšia vlna mimoriadne chladného počasia má na Ukrajinu prísť po 1. februári.
Na otázku, či Putin Trumpov návrh na zastavenie útokov akceptoval, Peskov odpovedal: „Áno, samozrejme. Bola to osobná žiadosť prezidenta Trumpa“.
Prezident USA počas štvrtkového zasadania svojho kabinetu uviedol, že požiadal Putina, aby sa ruská armáda zdržala útokov podobných tým, ktoré prerušili dodávky elektriny a tepla na Ukrajine. Podľa Trumpa „s tým Putin súhlasil“.
Peskov však v piatok odmietol odpovedať na otázky, či Putin súhlasil s Trumpovou žiadosťou a či návrh zahŕňal zastavenie všetkých alebo len útokov na energetické zariadenia.
Na margo vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že v Moskve sa s Putinom nestretne, Peskov v piatok povedal, že iniciatíva prišla od ukrajinského prezidenta a ruský líder na ňu ponukou stretnutia v Moskve len reagoval. „Je veľmi dôležité na to pamätať,“ vyhlásil Peskov pred novinármi.
Na správy o Putinovom pozvaní na rokovanie do Moskvy Zelenskyj reagoval vyhlásením, že je síce pripravený na „akýkoľvek formát“ summitu lídrov, ale nie na taký, ktorý sa uskutoční v Moskve. Takýto krok označil za „nemožný“.
Ukrajinský prezident dodal, že s Putinom by sa nestretol ani v Bielorusku, ktoré má silné väzby na Kremeľ. Dodal však, že môže pozvať Putina do Kyjeva. „Nech príde..., ak si trúfa,“ doplnil Zelenskyj.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
Ukrajinský prezident v piatok uviedol, že Ukrajina by v rámci obmedzeného prímeria bola ochotná zastaviť útoky na ruské ciele - za predpokladu, že aj Rusko zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajinský prezident však zdôraznil, že žiadne takéto uistenie od Moskvy zatiaľ neprišlo.
