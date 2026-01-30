Vstup do Tatier zakážu, v tomto čase sa tam nedostanete
- DNES - 12:24
- Zakopané
Poľský Tatranský národný park (TPN) zavedie od nedele 1. februára 2026 zákaz pohybu turistov po značených chodníkoch v nočných hodinách.
Obmedzenie bude platiť od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa a jeho cieľom je ochrana voľne žijúcich živočíchov aj zvýšenie bezpečnosti návštevníkov, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia TPN.
Zákaz sa bude v prvej fáze vzťahovať na obdobie od 1. do 28. februára 2026. Podľa správy parku ide o reakciu na rastúci turistický ruch vrátane aktivít v nočných hodinách.
TPN uvádza, že rozhodnutie vychádza z monitoringu nočnej aktivity v Tatrách. Aj obmedzená prítomnosť ľudí po zotmení je podľa odborníkov rušivá pre zvieratá. „Noc je kľúčovým obdobím aktivity pre mnohé druhy zvierat,“ dodáva TPN.
V zimnom období sa k environmentálnym dôvodom pridávajú aj bezpečnostné hľadiská. Nočný pohyb po horských chodníkoch zvyšuje riziko úrazov a sťažuje prípadné záchranné zásahy.
TPN zároveň pripomína, že od 1. marca do 30. novembra na jeho území platí trvalý zákaz pohybu od súmraku do úsvitu a niektoré chodníky sú v zimnom a jarnom období úplne alebo čiastočne uzavreté.
Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy
Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.
Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov
Irán v piatok varoval štáty Európskej únie, že štvrtkové zaradenie Zboru islamských revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií bude mať pre Európu následky.
Zelenskyj: Ukrajina bude technicky pripravená vstúpiť do EÚ v roku 2027
Európa by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mala byť pri podpise prípadného mierového plánu USA o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.
Putin mal vyhovieť osobnej žiadosti Trumpa
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá, a to do 1. februára.