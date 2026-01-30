  • Články
Bratislava

INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím

  • DNES - 12:01
  • Bratislava
Zámer zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR, je zlým rozhodnutím. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.

„Namiesto stransparentnenia výberového procesu záchraniek, ktorý spackal štát, tu máme mať teraz zrazu silnejší štát v systéme ZZS, ktorý sám osebe (systém ZZS) doposiaľ fungoval relatívne veľmi dobre,“ skonštatoval Zachar pre TASR.

Zachar v predstavenom návrhu zmien nevidí garanciu prínosu lepších výsledkov pre pacienta. „Skôr si myslím opak. Stratíme možnosť porovnávania a tlaku na inovácie a zlepšovanie sa, čo bolo dané nastavením pluralitného súťaživého systému ZZS. Zároveň by tu štátne nemocnice potenciálne mali realizovať tendre, ak by chceli súkromného poskytovateľa ZZS, to je v podstate len decentralizácia problému z úrovne štátu na lokálnu úroveň s potenciálnymi rizikami decentralizácie korupcie a rôznych politických a záujmových tlakov, ktorým budú teraz čeliť riaditelia štátnych nemocníc,“ doplnil.

Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR. K nemocniciam s urgentom majú prislúchať záchranky v ich spádových oblastiach. Mimo nich má ambulancie ZZS prevádzkovať štátny systém. Ten majú tvoriť záchranné služby Bratislava a Košice spolu s integrovaným záchranným systémom. Nemocnice a štátny systém môžu poskytovať ZZS vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu. Rezort zdravotníctva zámer predstavil s tým, že finálnemu návrhu legislatívy bude predchádzať široká diskusia.

Zdroj: Info.sk, TASR
