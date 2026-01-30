  • Články
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal úpravu rokovacieho poriadku

  • DNES - 11:54
  • Bratislava
Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí opätovne kritizujú schválenú úpravu rokovacieho poriadku parlamentu.

Považujú ju za nástroj, ktorým bude môcť koalícia šikanovať opozíciu. Vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby úpravu nepodpísal. Uviedli to na piatkovej tlačovej konferencii.

Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby novelu rokovacieho poriadku nepodpísal. Mal plné ústa slušnosti. Odkazujeme mu, že tento rokovací poriadok je absolútne neslušný, takže ak chce byť prezidentom všetkých občanov, nech úpravu nepodpíše a vetuje ju,“ skonštatovala poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Myslí si, že úprava rokovacieho poriadku je v rozprave s Ústavou SR. Avizovala, že chcú osloviť partnerov z opozície, aby sa v tejto veci obrátili na Ústavný súd.

Z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR pre TASR reagovali, že hlava štátu sa dôkladne oboznámi so schváleným znením zákona a v ústavnej lehote rozhodne.

NR SR vo štvrtok (29. 1.) schválila 78 hlasmi úpravu rokovacieho poriadku parlamentu. Novela zákona, za ktorou stáli koaliční poslanci, prináša viaceré zmeny. Zavádza napríklad maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Špecifikuje tiež nežiaduce správanie poslancov a sprísňujú sa sankcie. Novela má byť účinná od 15. mája tohto roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
