Orbán: Brusel má plán na transformáciu maďarskej ekonomiky v prospech Ukrajiny

  • DNES - 11:34
  • Budapešť
Podstatou programu opozičnej strany TISZA je podľa maďarského premiéra aj snaha o zvýšenie daní a posielanie peňazí Bruselu.

V Bruseli existujú plány na transformáciu maďarskej ekonomiky, ktoré by zlikvidovali terajšie opatrenia v prospech obyvateľstva a tieto financie by cez Európsku úniu išli na pomoc Ukrajine. Hovoril o tom v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa slov Orbána ekonomický program opozičnej strany TISZA, ktorú vedie Péter Magyar je práve takýmto konvergenčným programom. Jeho podstatou je zrušiť napríklad opatrenia na nízke režijné náklady domácností, zvýšiť dane a poslať tieto peniaze do Bruselu, aby ich mohla poskytnúť Ukrajine.

Podľa neho by to znamenalo záťaž 1,4 milióna forintov (3669 eur) na jedného Maďara. Premiér zdôraznil, že národná vláda bloku Fidesz-KDNP sa požiadavkám Bruselu nepoddá.

Zdroj: Info.sk, TASR
