  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Muž chcel skočiť z mosta, na miesto privolali políciu

  • DNES - 11:20
  • Nitra
Muž chcel skočiť z mosta, na miesto privolali políciu

Na mieste zasahovali policajti a záchranári.

Mestská polícia v Nitre zachránila mladého muža z Levíc, ktorý chcel spáchať samovraždu.

Zo zábradlia ho stiahli na zem

Muž zavolal na linku mestskej polície a operačnému dôstojníkovi povedal, že sedí na zábradlí mosta a chce skočiť dolu. Hliadka ho našla sedieť na zábradlí lávky nad frekventovanou cestou neďaleko mestského parku, informovala Mestská polícia Nitra.

Policajtom sa podarilo k mužovi priblížiť a stiahnuť ho zo zábradlia dolu. Mladík nejavil známky požitia alkoholu ani návykových látok, bol vystrašený a triasol sa. Hliadka na miesto privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Muž im medzitým potvrdil, že nad samovraždou premýšľal štyri dni a uviedol aj viaceré dôvody, ktoré k tomu viedli.

Záchranári mužovi poskytli ošetrenie a následne ho previezli do Fakultnej nemocnice v Nitre na psychiatrické oddelenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím

INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím

DNES - 12:01Domáce

Zámer zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby, ktorý predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR, je zlým rozhodnutím. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar.

Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal úpravu rokovacieho poriadku

Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal úpravu rokovacieho poriadku

DNES - 11:54Domáce

Opoziční poslanci Národnej rady SR z klubu Slovensko - Za ľudí opätovne kritizujú schválenú úpravu rokovacieho poriadku parlamentu.

Ďalší incident zo železníc: Dva vlaky smerovali proti sebe

Ďalší incident zo železníc: Dva vlaky smerovali proti sebe

DNES - 10:04Domáce

Prevádzku na trati okamžite zastavili.

Meteorológovia varujú pred počasím v piatok: Kde platí výstraha?

Meteorológovia varujú pred počasím v piatok: Kde platí výstraha?

DNES - 8:11Domáce

Pre niekoľko okresov na strednom a západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa.

Vosveteit.sk
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénuPoznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzeniaYouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USAKidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP