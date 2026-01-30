Poľsko vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe
- DNES - 11:15
- Kobylka
Poľsko do dvoch rokov vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe.
Zmluvu na dodávku systému San v piatok v meste Kobylka podpísali zástupcovia poľských spoločností a zahraničných partnerov za účasti premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Systém má stáť približne 15 miliárd zlotých (3,56 mld. eur), pričom bude sčasti financovaný z európskeho programu SAFE, informuje varšavský spravodajca TASR.
„V Európe dnes neexistuje iný príklad integrovaného, inteligentného systému obrany, predovšetkým proti dronom,“ zdôraznil Tusk. Systém San má byť podľa neho kľúčovým prvkom projektu Východný štít, ktorý má chrániť poľskú východnú hranicu nielen na zemi, ale aj vo vzduchu.
Premiér uviedol, že skúsenosti z vojny na Ukrajine ukazujú, že o bezpečnosti a nezávislosti štátov rozhoduje kontrola vzdušného priestoru. „To, čo sa deje vo vzduchu nad Ukrajinou, rozhoduje každý deň o bezpečnosti a nezávislosti tejto krajiny,“ povedal s tým, že rovnaké riziká platia aj pre ďalšie štáty ohrozené ruskou agresiou.
„Noc z 9. na 10. septembra, keď bol narušený náš vzdušný priestor, bola momentom, keď sa každý zamýšľal o tom, čo ešte môžeme urobiť,“ vyhlásil minister obrany Kosiniak-Kamysz a vysvetlil, že San nebude jedným zbraňovým prostriedkom, ale komplexným systémom.
Ten prepája senzory, radary, nástroje elektronického boja a zbraňové systémy vrátane kanónov, dronov, či rakiet. Skladať sa bude z 18 batérií protidronových systémov, 52 palebných čiat, 18 veliteľských čiat a vyše 700 vozidiel. Jadro projektu tvoria poľské podniky a investícia má zároveň podporiť domácu ekonomiku. Systém má umožniť nákladovo efektívnu obranu proti masovým útokom lacných bezpilotných systémov.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že program zapadá do širšej stratégie posilňovania obranyschopnosti Poľska a zodpovednosti za východnú hranicu NATO a EÚ. „Čím silnejší budeme, tým viac bude ochotných brániť nás. Bohužiaľ, bezbranní zostanú sami, lebo nevydali zo seba dosť na to, aby im niekto prišiel na pomoc,“ uzavrel minister obrany.
