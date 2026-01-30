  • Články
Trump pohrozil clami vo výške 50 percent na lietadlá dovážané z Kanady

  • DNES - 11:03
  • Washington
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok pohrozil susednej Kanade novými clami vo výške 50 percent na lietadlá predávané v Spojených štátoch.

Na svojej platforme Truth Social zároveň oznámil, že americká licencia kanadského výrobcu lietadiel Bombardier bude zrušená. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Šéf Bieleho domu ako dôvod tohto opatrenia uviedol postup kanadských úradov voči americkej spoločnosti vyrábajúcej súkromné lietadlá Gulfstream. Trump sa sťažoval, že neschválili niekoľko modelov tejto - pre Bombardier - konkurenčnej spoločnosti, čím v praxi zakázali ich predaj v Kanade. „Ak sa táto situácia okamžite nenapraví, uvalím na Kanadu clo 50 percent na všetky lietadlá, ktoré sa predávajú do Spojených štátov,“ napísal vo svojom príspevku.

Už minulý týždeň Trump pohrozil colnými tarifami vo výške 100 percent na všetok kanadský tovar dovážaný do USA, ak by Ottawa uzavrela obchodnú dohodu s Čínou. Kanadský premiér Mark Carney totiž tento mesiac navštívil Peking a následne oznámil užšiu spoluprácu.

Kanada zruší niektoré clá na čínske elektrické autá a za to očakáva, že Čína odstráni obchodné bariéry pre kanadské poľnohospodárske produkty.

Napätie medzi Washingtonom a Ottawou sa stupňuje od návratu Trumpa do Bieleho domu. Okrem uvalenia ciel na Kanadu prezident USA podporuje myšlienku pripojenia susednej krajiny k Spojeným štátom a netají sa tým, že z Kanady by chcel mať 51. americký štát.

Zdroj: Info.sk, TASR
