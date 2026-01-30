Ďalší incident zo železníc: Dva vlaky smerovali proti sebe
Prevádzku na trati okamžite zastavili.
Vo štvrtok večer (29. 1.) v úseku Bratislava-Vinohrady smerovali krátkodobo dva vlaky oproti sebe. Rušňovodič rýchliku R 10737 prešiel návesť „Stoj“. Vlaky boli od seba v bezpečnej vzdialenosti, približne štyri kilometre. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„K zrážke nedošlo. Prevádzka bola okamžite zastavená a situácia bola vyriešená v súlade s platnými bezpečnostnými postupmi. Cestujúci ani zamestnanci neutrpeli zranenia,“ uviedol Baček.
Systém ETCS nezasiahol
Dotknutý vlak bol rýchlik ZSSK vedený klasickou súpravou. Hnacie vozidlo je vybavené systémom ETCS, no v predmetnom úseku trate však systém ETCS nie je v prevádzke, preto nemohol do jazdy vlaku aktívne zasiahnuť, vysvetlil hovorca.
„Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom prešetrovania. ZSSK v spolupráci s manažérom infraštruktúry preveruje všetky okolnosti udalosti vrátane technických a prevádzkových aspektov,“ povedal Baček. Dodal, že do ukončenia vyšetrovania nie je možné robiť definitívne závery.
