Ďalší incident zo železníc: Dva vlaky smerovali proti sebe

  • DNES - 10:04
  • Bratislava
Prevádzku na trati okamžite zastavili.

Vo štvrtok večer (29. 1.) v úseku Bratislava-Vinohrady smerovali krátkodobo dva vlaky oproti sebe. Rušňovodič rýchliku R 10737 prešiel návesť „Stoj“. Vlaky boli od seba v bezpečnej vzdialenosti, približne štyri kilometre. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

K zrážke nedošlo. Prevádzka bola okamžite zastavená a situácia bola vyriešená v súlade s platnými bezpečnostnými postupmi. Cestujúci ani zamestnanci neutrpeli zranenia,“ uviedol Baček.

Systém ETCS nezasiahol

Dotknutý vlak bol rýchlik ZSSK vedený klasickou súpravou. Hnacie vozidlo je vybavené systémom ETCS, no v predmetnom úseku trate však systém ETCS nie je v prevádzke, preto nemohol do jazdy vlaku aktívne zasiahnuť, vysvetlil hovorca.

Príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom prešetrovania. ZSSK v spolupráci s manažérom infraštruktúry preveruje všetky okolnosti udalosti vrátane technických a prevádzkových aspektov,“ povedal Baček. Dodal, že do ukončenia vyšetrovania nie je možné robiť definitívne závery.

Zdroj: Info.sk, TASR
