Meteorológovia varujú pred počasím v piatok: Kde platí výstraha?
Pre niekoľko okresov na strednom a západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa.
Pre niektoré okresy Slovenska platí v piatok ráno výstraha prvého stupňa pred poľadovicou do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy sú vydané v celom Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Tiež vo väčšine Banskobystrického kraja a v okresoch Bytča, Martin, Žilina, Turčianske Teplice, Topoľčany a Rožňava. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.
Foto: shmu.sk
