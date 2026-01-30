  • Články
Piatok, 30.1.2026
Bratislava

Meteorológovia varujú pred počasím v piatok: Kde platí výstraha?

  • DNES - 8:11
  • Bratislava
Meteorológovia varujú pred počasím v piatok: Kde platí výstraha?

Pre niekoľko okresov na strednom a západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa.

Pre niektoré okresy Slovenska platí v piatok ráno výstraha prvého stupňa pred poľadovicou do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy sú vydané v celom Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Tiež vo väčšine Banskobystrického kraja a v okresoch Bytča, Martin, Žilina, Turčianske Teplice, Topoľčany a Rožňava. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
