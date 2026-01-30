Guterres: Nastal najvyšší čas, aby OSN viedla žena
- DNES - 8:09
- New York
Generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý má zo svojej funkcie odísť koncom tohto roka po dvoch funkčných obdobiach, opäť jasne vyjadril podporu tomu, aby ho na tejto pozícii vystriedala žena. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Portugalský diplomat a bývalý premiér Guterres je generálnym tajomníkom OSN od roku 2017. Jeho druhé a posledné funkčné obdobie sa skončí koncom roka 2026. Do tej doby musí byť zvolený jeho nástupca.
„Myslím si, že nastal najvyšší čas, aby Organizáciu Spojených národov viedla žena. Nemám o tom žiadne pochybnosti,“ vyhlásil Guterres vo štvrtok na svojej tradičnej novoročnej konferencii v New Yorku.
Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Valné zhromaždenie OSN. Tomuto kroku však musí predchádzať odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, pričom každý z jej stálych členov - Británia a Francúzsko, Čína, Rusko, Spojené štáty - môže nomináciu kandidáta vetovať.
Výzvy na zvolenie ženy na post šéfky OSN sa objavili aj v minulosti. Podobne ako teraz Guterres aj jeho predchodca Pan Ki-mun takúto myšlienku podporoval. V 80-ročnej histórii svetovej organizácie však do jej čela zatiaľ žiadna žena zvolená nebola, aj keď o funkciu sa uchádzali viaceré z nich.
„Ale pravdou je, že – či už v Organizácii Spojených národov alebo vo vedúcich pozíciách najsilnejších krajín sveta – je čas vidieť ženy,“ uviedol Guterres podľa DPA.
V prospech ženskej nástupníčky Guterresa sa vyslovila aj predsedníčka Valného zhromaždenia OSN a bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková, ktorá členské krajiny vyzvala, aby kandidátov nominovali do začiatku apríla. Zatiaľ jediným je riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, ktorého podporila Argentína. Podľa médií sa očakáva, že výberový proces začnú členovia Bezpečnostnej rady OSN do konca júla.
Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že je možné vyhnúť sa vojenskému zásahu voči Iránu.
Kuba označila Trumpove vyhrážky voči dodávateľom ropy za akt agresie
Kuba kritizovala v piatok výkonné nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami pre krajiny predávajúce ropu tejto karibskej krajine.
Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pre blízkeho spojenca Veľkú Britániu je „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou.
Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.