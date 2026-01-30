  • Články
Guterres: Nastal najvyšší čas, aby OSN viedla žena

  • DNES - 8:09
  • New York
Generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý má zo svojej funkcie odísť koncom tohto roka po dvoch funkčných obdobiach, opäť jasne vyjadril podporu tomu, aby ho na tejto pozícii vystriedala žena. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Portugalský diplomat a bývalý premiér Guterres je generálnym tajomníkom OSN od roku 2017. Jeho druhé a posledné funkčné obdobie sa skončí koncom roka 2026. Do tej doby musí byť zvolený jeho nástupca.

Myslím si, že nastal najvyšší čas, aby Organizáciu Spojených národov viedla žena. Nemám o tom žiadne pochybnosti,“ vyhlásil Guterres vo štvrtok na svojej tradičnej novoročnej konferencii v New Yorku.

Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Valné zhromaždenie OSN. Tomuto kroku však musí predchádzať odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, pričom každý z jej stálych členov - Británia a Francúzsko, Čína, Rusko, Spojené štáty - môže nomináciu kandidáta vetovať.

Výzvy na zvolenie ženy na post šéfky OSN sa objavili aj v minulosti. Podobne ako teraz Guterres aj jeho predchodca Pan Ki-mun takúto myšlienku podporoval. V 80-ročnej histórii svetovej organizácie však do jej čela zatiaľ žiadna žena zvolená nebola, aj keď o funkciu sa uchádzali viaceré z nich.

Ale pravdou je, že – či už v Organizácii Spojených národov alebo vo vedúcich pozíciách najsilnejších krajín sveta – je čas vidieť ženy,“ uviedol Guterres podľa DPA.

V prospech ženskej nástupníčky Guterresa sa vyslovila aj predsedníčka Valného zhromaždenia OSN a bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková, ktorá členské krajiny vyzvala, aby kandidátov nominovali do začiatku apríla. Zatiaľ jediným je riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, ktorého podporila Argentína. Podľa médií sa očakáva, že výberový proces začnú členovia Bezpečnostnej rady OSN do konca júla.

Zdroj: Info.sk, TASR
