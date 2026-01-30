  • Články
Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný

  • DNES - 6:56
  • Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že je možné vyhnúť sa vojenskému zásahu voči Iránu. Dodal tiež, že plánuje ďalšie rokovania s Teheránom o možnej jadrovej dohode, informuje AFP.

Vybudoval som armádu počas svojho prvého funkčného obdobia a teraz máme skupinu smerujúcu na miesto zvané Irán a dúfajme, že ju nebudeme musieť použiť,“ povedal Trump novinárom na premiére dokumentu o svojej manželke Melanii.

Na otázku, či bude rokovať s Iránom, Trump dodal: „Mal som a plánujem to. Áno, máme veľa veľmi veľkých, veľmi silných lodí, ktoré práve teraz plávajú do Iránu, a bolo by skvelé, keby sme ich nemuseli použiť,“ cituje AFP.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom vzrástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite.

Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA informovala o 6126 potvrdených úmrtiach v Iráne vrátane 5777 protestujúcich. HRANA tiež uviedla, že vyšetruje ďalších 17.091 prípadov. Okrem toho vážne zranenia údajne utrpelo 11.009 osôb. Podľa aktivistov bezpečnostné sily zadržali 41.880 ľudí. Žiadne z týchto údajov nie je možné v súčasnosti nezávisle overiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
