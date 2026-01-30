  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Kuba označila Trumpove vyhrážky voči dodávateľom ropy za akt agresie

  • DNES - 6:47
  • Havana
Kuba označila Trumpove vyhrážky voči dodávateľom ropy za akt agresie

Kuba kritizovala v piatok výkonné nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami pre krajiny predávajúce ropu tejto karibskej krajine. Havana to označila za „brutálny akt agresie“, informuje AFP.

Odsudzujeme pred celým svetom tento brutálny akt agresie voči Kube a jej obyvateľom, ktorí sú už viac než 65 rokov vystavení najdlhšej a najkrutejšej ekonomickej blokáde, aká kedy bola uvalená na celý národ, a ktorým je teraz zaručené, že budú vystavení extrémnym životným podmienkam,“ napísal kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v príspevku na platforme X.

Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.

Na dovoz tovaru, ktorý je produktom cudzej krajiny, ktorá priamo alebo nepriamo predáva alebo inak dodáva ropu Kube, môže byť uvalené dodatočné clo podľa hodnoty,“ uvádza sa v časti výkonného nariadenia, ktorý vydal Biely dom.

Donald Trump ešte 11. januára oznámil, že Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu z Venezuely. Havanu obvinil z poskytovania „bezpečnostných služieb“ Caracasu a vyhlásil, že dodávky venezuelskej ropy na Kubu budú zastavené. Zároveň uviedol, že po vojenskej operácii USA vo Venezuele je Washington v kontakte s kubánskymi úradmi v súvislosti s možnou „dohodou“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný

Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný

DNES - 6:56Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že je možné vyhnúť sa vojenskému zásahu voči Iránu.

Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“

Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“

DNES - 5:54Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pre blízkeho spojenca Veľkú Britániu je „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou.

Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube

Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube

DNES - 5:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.

Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev

Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev

DNES - 5:45Zahraničné

Ukrajinský prezident uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá v jeho krajine jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident USA Donald Trump.

Vosveteit.sk
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USAKidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP