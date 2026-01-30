Kuba označila Trumpove vyhrážky voči dodávateľom ropy za akt agresie
- DNES - 6:47
- Havana
Kuba kritizovala v piatok výkonné nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami pre krajiny predávajúce ropu tejto karibskej krajine. Havana to označila za „brutálny akt agresie“, informuje AFP.
„Odsudzujeme pred celým svetom tento brutálny akt agresie voči Kube a jej obyvateľom, ktorí sú už viac než 65 rokov vystavení najdlhšej a najkrutejšej ekonomickej blokáde, aká kedy bola uvalená na celý národ, a ktorým je teraz zaručené, že budú vystavení extrémnym životným podmienkam,“ napísal kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v príspevku na platforme X.
Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.
„Na dovoz tovaru, ktorý je produktom cudzej krajiny, ktorá priamo alebo nepriamo predáva alebo inak dodáva ropu Kube, môže byť uvalené dodatočné clo podľa hodnoty,“ uvádza sa v časti výkonného nariadenia, ktorý vydal Biely dom.
Donald Trump ešte 11. januára oznámil, že Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu z Venezuely. Havanu obvinil z poskytovania „bezpečnostných služieb“ Caracasu a vyhlásil, že dodávky venezuelskej ropy na Kubu budú zastavené. Zároveň uviedol, že po vojenskej operácii USA vo Venezuele je Washington v kontakte s kubánskymi úradmi v súvislosti s možnou „dohodou“.
Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že je možné vyhnúť sa vojenskému zásahu voči Iránu.
Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pre blízkeho spojenca Veľkú Britániu je „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou.
Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.
Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev
Ukrajinský prezident uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá v jeho krajine jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident USA Donald Trump.