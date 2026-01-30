  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

  • DNES - 6:47
  • Bratislava
Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

Výpis polročného hodnotenia si v piatok prevezme vyše 749.000 školákov.

Potvrdili to z ministerstva školstva s tým, že ide o 522.022 žiakov základných škôl a 227.069 žiakov stredných škôl. Ako podotkli, svoje prvé hodnotenie dostane takmer 62.000 prváčikov. V pondelok (2. 2.) žiakov čakajú obnovené jednodňové polročné prázdniny.

Polročné hodnotenie sa bude odovzdávať na 2281 základných školách a na 734 stredných školách,“ uviedli z rezortu. Považujú ho za dôležitú spätnú väzbu, ktorá umožňuje rodičom a deťom spoločne reflektovať silné stránky a priestor na zlepšenie. Podstatné je podľa nich uvedomiť si, že známky nie sú vizitkou hodnoty dieťaťa a neodrážajú celú šírku jeho talentov či osobnosti.

Za základ označili bezpečné domáce prostredie bez strachu z trestu, kde namiesto tlaku na výkon dominuje ocenenie vynaloženého úsilia. „Každé dieťa napreduje vlastným tempom. Zameranie sa na jeho úspechy posilňuje sebadôveru potrebnú aj na zvládanie náročnejších predmetov,“ doplnili.

Podotkli, že ak dieťa pociťuje smútok z horších výsledkov, potrebuje cítiť prijatie a uistenie, že láska rodičov nie je podmienená známkami. Rozhovor o vysvedčení je podľa nich ideálne viesť cez podporné otázky o tom, na čo je dieťa hrdé, v čom by potrebovalo podporu a ukončiť ho vyjadrením dôvery. „Cez zvedavosť a otázky viete pomôcť dieťaťu pozerať sa dopredu, posilniť motiváciu učiť sa nové veci a prehĺbiť pocit podpory od rodičov. Tento deň by mal byť oslavou úspechov dieťaťa a príležitosťou na nový štart do druhého polroka,“ odporučili z ministerstva.

Žiaci sú v jednotlivých vyučovacích predmetoch hodnotení počas polroka priebežne a v polročnom výpise alebo na vysvedčení sa uvádza za daný predmet súhrnné hodnotenie žiakov.

V prvom až piatom ročníku základnej školy môže mať formu klasifikácie, slovného hodnotenia alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. V šiestom až deviatom ročníku sú žiaci hodnotení buď iba známkou, teda formou klasifikácie, alebo môže byť klasifikačný stupeň doplnený aj slovným hodnotením, teda hodnotiacim opisom toho, ako žiaci plnili ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiaci vo vyučovacom predmete splnili požiadavky na postup do vyššieho ročníka.

Okrem toho môžu byť žiaci v niektorom vyučovacom predmete hodnotení formulkou „absolvoval“ (ak sa žiaci na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňovali alebo boli prítomní a zo závažných dôvodov nepracovali), „neabsolvoval“ (v prípade, že žiaci na vyučovaní nepracovali alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňovali) alebo „oslobodený“ (ak boli žiaci oslobodení od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu).

Žiaci stredných škôl sú súhrnne hodnotení formou klasifikácie alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.

Formu hodnotenia pre každý vyučovací predmet uvádza škola vo svojom školskom vzdelávacom programe.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zmena rokovacieho poriadku je podľa opozície hanbou i snahou o jej umlčanie

Zmena rokovacieho poriadku je podľa opozície hanbou i snahou o jej umlčanie

VČERA - 21:23Domáce

Schválenie zmien v rokovacom poriadku Národnej rady SR je okrem snahy umlčať opozíciu hanbou pre koalíciu, pretože si novelu vybrala ako prioritu namiesto riešenia problémov, ktoré trápia Slovákov.

NRSR: Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

NRSR: Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

VČERA - 20:25Domáce

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok schválili 78 hlasmi úpravu rokovacieho poriadku parlamentu. Novela zákona prináša viaceré zmeny.

V prípade s Danielom B. vypovedal znalec z oblasti politického extrémizmu

V prípade s Danielom B. vypovedal znalec z oblasti politického extrémizmu

VČERA - 18:40Domáce

Na štvrtkovom pojednávaní s Danielom B., obžalovaným najmä z extrémistickej trestnej činnosti, vypovedal znalec Matej Medňanský z oblasti politického extrémizmu.

Polícia odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog

Polícia odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog

VČERA - 18:03Domáce

Policajti z Močenka v okrese Šaľa odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog.

Vosveteit.sk
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USAKidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP