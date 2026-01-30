  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“

  • DNES - 5:54
  • Washington
Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pre blízkeho spojenca Veľkú Britániu je „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou.

Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo britský premiér Keir Starmer navštívil Peking a rokoval s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.

Trump sa tak vyjadril novinárom počas premiéry dokumentárneho filmu o svojej manželke, prvej dáme Melanii Trumpovej.

Keď sa ho opýtali na jeho reakciu na to, že Británia „vstupuje do obchodu“ s Čínou, prezident USA odpovedal: „Je to pre nich veľmi nebezpečné.“

Starmerova návšteva Číny je prvou návštevou britského premiéra v tejto krajiny od roku 2018 a nasleduje po tom, čo sa v poslednom čase niekoľko západných lídrov snaží o zblíženie s Pekingom, čo mnohí vnímajú ako obrat od čoraz nepredvídateľnejších Spojených štátov.

Vo štvrtok sa Starmer stretol so Si Ťin-pchingom a ďalšími čínskymi predstaviteľmi a podpísal niekoľko dohôd o spolupráci.

Kanadský premiér Mark Carney v polovici januára taktiež navštívil Čínu a dosiahol dohody o obchode a cestovnom ruchu. Trump následne pohrozil, že uvalí 100-percentné clá na kanadský dovoz, ak Carney uzavrie ďalšie dohody s Pekingom – túto hrozbu kanadský premiér neskôr označil za rokovaciu taktiku.

Myslím si, že je ešte nebezpečnejšie, aby Kanada obchodovala s Čínou. Kanade sa nedarí. Darí sa jej veľmi zle a na Čínu sa nemôžete pozerať ako na riešenie,“ povedal ďalej vo štvrtok Trump.

Ako dodal, v priebehu piatka oznámi svoju nomináciu na predsedu Federálneho rezervného systému (FED) USA, čo je rozhodnutie, na ktoré netrpezlivo čakali najmä ekonómovia,.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube

Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube

DNES - 5:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube.

Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev

Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev

DNES - 5:45Zahraničné

Ukrajinský prezident uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá v jeho krajine jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident USA Donald Trump.

Kličko: V Kyjeve je asi 450 bytových domov stále bez vykurovania

Kličko: V Kyjeve je asi 450 bytových domov stále bez vykurovania

VČERA - 21:52Zahraničné

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev nemá po nedávnych ruských útokoch kúrenie približne 450 bytových domov, oznámil vo štvrtok primátor Vitalij Kličko.

Hegseth Trumpovi: Pentagón je pripravený plniť rozkazy v prípade útoku na Irán

Hegseth Trumpovi: Pentagón je pripravený plniť rozkazy v prípade útoku na Irán

VČERA - 21:09Zahraničné

Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyhlásil, že armáda USA bude pripravená vykonať akékoľvek rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s útokom na Irán.

Vosveteit.sk
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USAKidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP