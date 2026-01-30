Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“
- DNES - 5:54
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pre blízkeho spojenca Veľkú Britániu je „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou.
Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo britský premiér Keir Starmer navštívil Peking a rokoval s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.
Trump sa tak vyjadril novinárom počas premiéry dokumentárneho filmu o svojej manželke, prvej dáme Melanii Trumpovej.
Keď sa ho opýtali na jeho reakciu na to, že Británia „vstupuje do obchodu“ s Čínou, prezident USA odpovedal: „Je to pre nich veľmi nebezpečné.“
Starmerova návšteva Číny je prvou návštevou britského premiéra v tejto krajiny od roku 2018 a nasleduje po tom, čo sa v poslednom čase niekoľko západných lídrov snaží o zblíženie s Pekingom, čo mnohí vnímajú ako obrat od čoraz nepredvídateľnejších Spojených štátov.
Vo štvrtok sa Starmer stretol so Si Ťin-pchingom a ďalšími čínskymi predstaviteľmi a podpísal niekoľko dohôd o spolupráci.
Kanadský premiér Mark Carney v polovici januára taktiež navštívil Čínu a dosiahol dohody o obchode a cestovnom ruchu. Trump následne pohrozil, že uvalí 100-percentné clá na kanadský dovoz, ak Carney uzavrie ďalšie dohody s Pekingom – túto hrozbu kanadský premiér neskôr označil za rokovaciu taktiku.
„Myslím si, že je ešte nebezpečnejšie, aby Kanada obchodovala s Čínou. Kanade sa nedarí. Darí sa jej veľmi zle a na Čínu sa nemôžete pozerať ako na riešenie,“ povedal ďalej vo štvrtok Trump.
Ako dodal, v priebehu piatka oznámi svoju nomináciu na predsedu Federálneho rezervného systému (FED) USA, čo je rozhodnutie, na ktoré netrpezlivo čakali najmä ekonómovia,.
