Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube

Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, v ktorom pohrozil zavedením dodatočných ciel pre krajiny predávajúce alebo poskytujúce ropu Kube. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a AFP, podľa ktorej sa tým zvyšuje tlak na tento komunistický ostrovný štát.

Na dovoz tovaru, ktorý je produktom cudzej krajiny, ktorá priamo alebo nepriamo predáva alebo inak dodáva ropu Kube, môže byť uvalené dodatočné clo podľa hodnoty,“ uvádza sa v časti výkonného príkazu, ktorý vydal Biely dom.

Po tom, ako americká špeciálna jednotka 3. januára zatkla v Caracase venezuelského prezidenta Nicolása Madura a dopravila ho do USA, Trump vyhlásil, že vláda v Havane je na pokraji pádu a Kuba už nedostane nijakú ropu ani peniaze z Venezuely.

Donald Trump 11. januára oznámil, že Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu z Venezuely. Havanu obvinil z poskytovania „bezpečnostných služieb“ Caracasu a vyhlásil, že dodávky venezuelskej ropy na Kubu budú zastavené. Zároveň uviedol, že po vojenskej operácii USA vo Venezuele je Washington v kontakte s kubánskymi úradmi v súvislosti s možnou „dohodou“.

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel medzitým vyhlásil, že Havana má s Washingtonom len minimálny kontakt pri technických riešeniach v oblasti migrácie, no je pripravená na seriózny a zodpovedný dialóg.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v utorok nepriamo potvrdila správy mexických médií, že jej krajina dočasne pozastavila dodávky ropy na Kubu. Odmietla však, že by tak urobila pod tlakom Spojených štátov.

Zdroj: Info.sk, TASR
