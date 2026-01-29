  • Články
Bratislava

Kličko: V Kyjeve je asi 450 bytových domov stále bez vykurovania

  • DNES - 21:52
  • Kyjev
Kličko: V Kyjeve je asi 450 bytových domov stále bez vykurovania

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev nemá po nedávnych ruských útokoch kúrenie približne 450 bytových domov, oznámil vo štvrtok primátor Vitalij Kličko.

Vo štvrtok sa podarilo obnoviť dodávky tepla v asi 100 domoch v jednej z najviac zasiahnutých mestských častí. Väčšina objektov bez vykurovania je stále v severovýchodnej časti Kyjeva, napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.

Rusko zintenzívnilo letecké útoky na ukrajinskú metropolu na začiatku roka. K najväčším úderom došlo 9. a 13. januára. Po ďalšom ostreľovaní v sobotu zostalo bez centrálneho kúrenia približne 6000 bytových domov.

Teploty pritom klesli výrazne pod bod mrazu. Dodávateľ elektriny musel v dôsledku situácie pristúpiť k núdzovým odstávkam.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa štvrtkového vyhlásenia prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na Kyjev na obdobie jedného týždňa.

Po dvoch dňoch s teplotami mierne nad nulou meteorológovia opäť očakávajú výrazné ochladenie. Počas víkendu by mali nočné teploty na niektorých miestach klesnúť až pod mínus 20 stupňov Celzia. Kličko už predtým vyzval obyvateľov, aby Kyjev aspoň na krátky čas opustili, ak majú takú možnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
