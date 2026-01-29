Hegseth Trumpovi: Pentagón je pripravený plniť rozkazy v prípade útoku na Irán
- DNES - 21:09
- Washington
Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyhlásil, že armáda USA bude pripravená vykonať akékoľvek rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s útokom na Irán.
Spojené štáty v oblasti Blízkeho východu v uplynulých dňoch posilnili svoje vojenské kapacity v súvislosti s vývojom v Iráne. Trump na zasadnutí svojho kabinetu Hegsetha vyzval vyjadriť sa k situácii.
„Nemali by sa usilovať o jadrové kapacity. Budeme pripravení splniť čokoľvek, čo tento prezident od ministerstva vojny očakáva,“ vyhlásil Hegseth. Podľa agentúry Reuters Trump v súčasnosti stále zvažuje možnosť úderov na Irán.
Napätie medzi Washingtonom a Teheránom narástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite.
