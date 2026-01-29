  • Články
Infekcia kože, ktorú prehliadate: Podobá sa na ekzém či opar

  • DNES - 19:41
  • Bratislava
Nákazlivú infekciu často nesprávne diagnostikujú, čo zhoršuje jej priebeh. Ako sa prejavuje záhadné impetigo?

Začína sa ako červený opar a prerastá do formy chrást. Impetigo je vysoko nákazlivá infekcia kože, ktorá postihuje najmä dojčatá a malé deti.

Ako približuje Mayo Clinic, infekcia väčšinou začína v oblasti nosa a úst, kde vznikajú červené pľuzgiere. „Pľuzgiere rýchlo praskajú, niekoľko dní hnisajú a potom vytvárajú žltkasté chrasty,“ približuje klinika.

Pľuzgiere sa môžu rozšíriť na iné časti tela kontaktom s pokožkou, oblečením alebo osuškami. Sprevádza ich svrbenie a mierna bolesť.

Pľuzgiere pri impetigu:

  • pripomínajú ovsené vločky nalepené na kožu,
  • zväčšujú sa a šíria sa na ďalšie časti tela,
  • svrbia a niekedy sú bolestivé.

Ako pre portál Huffington Post uviedla farmaceutka Niamh McMillanová, impetigo je predovšetkým ochorenie detí, keďže ich imunitný systém ešte nie je plne vyvinutý. V prípade, že sa infekcia zhoršuje, môže dôjsť aj k opuchu lymfatických uzlín.

„Ak sa infekcia rozšíri alebo zhorší, prejavuje sa to opuchom lymfatických uzlín alebo citlivosťou pokožky v blízkosti infikovaných miest. Deti s impetigom v niektorých prípadoch bojujú s miernou horúčkou alebo sa necítia dobre.“

Hoci impetigo spôsobuje diskomfort, správna liečba ho dokáže zastaviť.

Ako sa lieči

V prípade, že máte podozrenie na impetigo, s dieťaťom treba zájsť za všeobecným lekárom. Ten podľa britského Národného zdravotníckeho systému (NHS) najprv zistí, či nejde o iné infekčné ochorenie ako akútna celulitída.

Pri liečbe impetiga sa predpisujú dva druhy liečiv:

  • krém s obsahom peroxidu vodíka
  • antibiotický krém alebo antibiotické tablety

V prípade, že sa impetigo vracia, lekár môže pacientovi odobrať vzorku pokožky na zistenie prítomnosti škodlivých baktérií. „Môže tiež vykonať ster zvnútra nosa,“ spresňuje NHS.

V rámci doplnkovej liečby impetiga sa odporúča aj nechtík lekársky. Prečítajte si viac: Nechtík lekársky: 7 liečivých schopností

V rámci prevencie sa predpisuje antiseptický sprchový gél a/alebo nosové kvapky.

Zdroj: Info.sk, DP, mayoclinic.org, nhs.uk, huffingtonpost.co.uk
