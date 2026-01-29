Infekcia kože, ktorú prehliadate: Podobá sa na ekzém či opar
Nákazlivú infekciu často nesprávne diagnostikujú, čo zhoršuje jej priebeh. Ako sa prejavuje záhadné impetigo?
Začína sa ako červený opar a prerastá do formy chrást. Impetigo je vysoko nákazlivá infekcia kože, ktorá postihuje najmä dojčatá a malé deti.
Ako približuje Mayo Clinic, infekcia väčšinou začína v oblasti nosa a úst, kde vznikajú červené pľuzgiere. „Pľuzgiere rýchlo praskajú, niekoľko dní hnisajú a potom vytvárajú žltkasté chrasty,“ približuje klinika.
Pľuzgiere sa môžu rozšíriť na iné časti tela kontaktom s pokožkou, oblečením alebo osuškami. Sprevádza ich svrbenie a mierna bolesť.
Pľuzgiere pri impetigu:
- pripomínajú ovsené vločky nalepené na kožu,
- zväčšujú sa a šíria sa na ďalšie časti tela,
- svrbia a niekedy sú bolestivé.
Ako pre portál Huffington Post uviedla farmaceutka Niamh McMillanová, impetigo je predovšetkým ochorenie detí, keďže ich imunitný systém ešte nie je plne vyvinutý. V prípade, že sa infekcia zhoršuje, môže dôjsť aj k opuchu lymfatických uzlín.
„Ak sa infekcia rozšíri alebo zhorší, prejavuje sa to opuchom lymfatických uzlín alebo citlivosťou pokožky v blízkosti infikovaných miest. Deti s impetigom v niektorých prípadoch bojujú s miernou horúčkou alebo sa necítia dobre.“
Hoci impetigo spôsobuje diskomfort, správna liečba ho dokáže zastaviť.
Ako sa lieči
V prípade, že máte podozrenie na impetigo, s dieťaťom treba zájsť za všeobecným lekárom. Ten podľa britského Národného zdravotníckeho systému (NHS) najprv zistí, či nejde o iné infekčné ochorenie ako akútna celulitída.
Pri liečbe impetiga sa predpisujú dva druhy liečiv:
- krém s obsahom peroxidu vodíka
- antibiotický krém alebo antibiotické tablety
V prípade, že sa impetigo vracia, lekár môže pacientovi odobrať vzorku pokožky na zistenie prítomnosti škodlivých baktérií. „Môže tiež vykonať ster zvnútra nosa,“ spresňuje NHS.
V rámci prevencie sa predpisuje antiseptický sprchový gél a/alebo nosové kvapky.
Andrej Danko: S Lajčákom mám problém preto, že vynášal dôležité informácie
Danko (SNS) nemá problém s bývalým poradcom premiéra Miroslavom Lajčákom pre jeho súkromnú komunikáciu so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, ale preto, že vynášal dôležité informácie.
Kolaps priamo na zjazdovke: Lyžiara oživovali desiatky minút, zachránil ho aj defibrilátor
Dramatické chvíle sa odohrali v nedeľu predpoludním v lyžiarskom stredisku Veľká Rača.
Taraba chváli politiku na všetky svetové strany, Kolíková ju má za blud
Opodstatnenosť zahraničnej politiky na všetky svetové strany potvrdzuje fakt, že SR má čulé kontakty so všetkými najmocnejšími krajinami sveta.
Zo zločinu vydierania v Liptovskom Mikuláši boli obvinené tri osoby
Polícia v Liptovskom Mikuláši rieši prípad násilnej trestnej činnosti. Tri osoby boli obvinené zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva.