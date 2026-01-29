  • Články
V Moskve v januári napadlo najviac snehu za posledných 203 rokov

V Moskve bolo tento mesiac najviac snehových zrážok za viac ako 200 rokov, uviedli vo štvrtok meteorológovia z Moskovskej štátnej univerzity.

Január v Moskve bol chladný s nezvyčajne veľkým množstvom snehových zrážok,“ uviedla univerzita na sociálnych sieťach. „Do 29. januára zaznamenalo meteorologické observatórium Moskovskej štátnej univerzity takmer 92 milimetrov zrážok, čo je už najviac za posledných 203 rokov,“ dodala.

Rekordné sneženie bolo podľa meteorológov „spôsobené hlbokými a rozsiahlymi cyklónmi a atmosférickými frontami prechádzajúcimi nad Moskovskou oblasťou“.

Vo štvrtok dosahovala výška snehovej pokrývky v niektorých častiach Moskvy až 60 centimetrov. Podľa AFP množstvo napadaného snehu ovplyvnilo vlakovú dopravu a na cestách spôsobilo zápchy.

