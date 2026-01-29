  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Španielsky Najvyšší súd zamietol žiadosť otca o zastavenie eutanázie dcéry

  • DNES - 19:09
  • Barcelona
Španielsky Najvyšší súd zamietol žiadosť otca o zastavenie eutanázie dcéry

V Španielsku sa končí právny súboj otca a jeho paraplegickej dcéry, ktorá požiadala o eutanáziu. Tamojší Najvyšší súd vo štvrtok zamietol jeho odvolanie voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu Katalánska (TSJC), píše TASR podľa agentúry AFP.

Odvolateľovi sa nepodarilo vyvrátiť existenciu všetkých prvkov potrebných na schválenie eutanázie žiadateľky,“ uviedol Najvyšší súd a zamietol údajné procesné nezrovnalosti.

Žena má ochrnuté dolné končatiny od roku 2022, keď sa skokom z piateho poschodia pokúsila o samovraždu. V apríli 2024 požiadala súd o umožnenie uplatniť si právo na smrť. Prípad 24‑ročnej Noelie bol prvým od prijatia zákona o eutanázii z roku 2021, o ktorom rozhodovali súdy.

Podľa zákona ktokoľvek pri zdravom rozume s „vážnou a nevyliečiteľnou chorobou“ alebo „chronickým a invalidizujúcim“ stavom môže požiadať o pomoc pri smrti.

Noelia mala podstúpiť eutanáziu v auguste 2024, keď jej žiadosť podporila Komisia pre garancie a hodnotenie v Katalánsku. Na poslednú chvíľu to pozastavila právna námietka jej otca, ktorého podporila konzervatívna skupina Abogados Cristianos (Kresťanskí právnici).

Podľa otca jeho dcéra trpí duševnými poruchami, ktoré „by mohli ovplyvniť jej schopnosť slobodne a vedome sa rozhodnúť“, ako to vyžaduje zákon. Existujú tiež náznaky, že zmenila názor a že jej ochorenie nespôsobuje „neznesiteľné fyzické ani psychické utrpenie“.

Súd v Barcelone a následne TSJC potvrdili, že otec nemal právne postavenie zasiahnuť do rozhodnutia dospelej osoby s plnou spôsobilosťou rozhodovať o sebe.

Abogados Cristianos chce prípad predložiť Ústavnému súdu, aby posúdil, či boli porušené práva otca. Nemôže však rozhodnúť o podstate predchádzajúcich rozsudkov, proti ktorým sa už nemožno odvolať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev

Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev

DNES - 18:49Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.

Lavrov: Moskva prijme len bezpečnostné záruky pre Ukrajinu priateľské voči Rusku

Lavrov: Moskva prijme len bezpečnostné záruky pre Ukrajinu priateľské voči Rusku

DNES - 18:35Zahraničné

Rusko bude súhlasiť len s takými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré sú priateľské voči Moskve.

Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru

Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru

DNES - 18:29Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil do konca dňa opätovne otvoriť komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou.

Spojené štáty majú na Blízkom východe ďalšiu vojnovú loď

Spojené štáty majú na Blízkom východe ďalšiu vojnovú loď

DNES - 17:37Zahraničné

Americké námorníctvo poslalo do regiónu Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď.

Vosveteit.sk
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USAKidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak staneSplynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čeleGoogle práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP