Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev
- DNES - 18:49
- Washington
Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
„Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svoj kabinetu.
Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.
Španielsky Najvyšší súd zamietol žiadosť otca o zastavenie eutanázie dcéry
V Španielsku sa končí právny súboj otca a jeho paraplegickej dcéry, ktorá požiadala o eutanáziu.
Lavrov: Moskva prijme len bezpečnostné záruky pre Ukrajinu priateľské voči Rusku
Rusko bude súhlasiť len s takými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré sú priateľské voči Moskve.
Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil do konca dňa opätovne otvoriť komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou.
Spojené štáty majú na Blízkom východe ďalšiu vojnovú loď
Americké námorníctvo poslalo do regiónu Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď.