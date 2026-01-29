V prípade s Danielom B. vypovedal znalec z oblasti politického extrémizmu
Na štvrtkovom pojednávaní s Danielom B., obžalovaným najmä z extrémistickej trestnej činnosti, vypovedal znalec Matej Medňanský z oblasti politického extrémizmu.
Jeho úlohou bolo posúdiť kontext používania gesta OK Danielom B., viaceré jeho výroky z vykonaných dôkazov, ako aj publikáciu Protokoly sionských mudrcov. Znalec podľa svojich slov dospel k záveru, že Daniel B. používa gesto OK v špecifických situáciách súvisiacich s pravicovým extrémizmom. Proces má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať v piatok (30. 1.), rozhodovať sa má o žiadosti Daniela B. o podmienečné prepustenie z väzby. V utorok (3. 2.) majú odznieť záverečné reči.
Vo výroku Daniela B. „musíme zabezpečiť budúcnosť pre naše biele deti“ znalec identifikoval časť bojového hesla „árijskej revolúcie“. Viaceré výroky z videa, ktoré sa vo štvrtok na hlavom pojednávaní prehrávalo, podľa znalca odkazovali na „sionistickú okupačnú vládu“. Znalec tiež identifikoval myšlienky rasového separatizmu v citáte Daniela B. „Afričan patrí do Afriky, Juhokórejčan do Južnej Kórey, Japonec do Japonska“.
Daniel B. čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel B. dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.
Polícia odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog
Policajti z Močenka v okrese Šaľa odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog.
Susko: Ministerstvo hľadá riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva
Snahou Ministerstva spravodlivosti SR je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda.
Robert Kaliňák: EÚ i NATO majú budúcnosť, ak sa prispôsobia aktuálnym podmienkam
Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia (NATO) majú svoju budúcnosť, ak budú schopné sa prispôsobiť aktuálnym podmienkam.
Policajti namerali vodiča, ktorý jazdil po diaľnici D1 rýchlosťou 217 km/h
Policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 217 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h.