Lavrov: Moskva prijme len bezpečnostné záruky pre Ukrajinu priateľské voči Rusku
- DNES - 18:35
- Moskva
Rusko bude súhlasiť len s takými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré sú priateľské voči Moskve. Uviedol to vo štvrtok podľa tlačovej agentúry Interfax ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Ruská vláda podľa Lavrova nevie, na čom sa Spojené štáty a Ukrajina dohodli v oblasti bezpečnostných záruk. "Ak je cieľom zachovať režim v časti územia bývalej Ukrajiny a pokračovať vo využívaní tohto režimu ako predmostia na hrozby voči Rusku, potom... takéto garancie sotva zabezpečia spoľahlivý mier,“ povedal minister. Doplnil, že Moskva je otvorená dohodám o kolektívnej bezpečnosti v regióne, ktoré sa budú týkať aj bezpečnosti Ruska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v uplynulých dňoch oznámil, že dohoda o bezpečnostných zárukách USA pre jeho krajinu je hotová. Lavrov sa zmieňoval najmä o vyjadreniach šéfa americkej diplomacie Marca Rubia o tom, že dohoda má súhlas Washingtonu, avšak záleží aj od toho, ako bude reagovať Rusko. V každom prípade však podľa neho bezpečnostné záruky bude možné uplatňovať až po tom, ako sa zastavia boje.
Rubio v stredu v americkom Senáte hovoril o obavách, ktoré má vláda USA v súvislosti s bezpečnostnými zárukami. Podľa jeho slov sa plánuje prítomnosť európskych vojenských jednotiek, no keďže Európania sú príliš slabí, potrebujú silnú podporu Spojených štátov. Znamená to, že USA by boli potenciálne zaviazané zapojiť sa do budúceho konfliktu.
USA, Ukrajina a európske krajiny na rokovaniach od novembra minulého roka rozvinuli predstavu toho, ako by malo vyzerať povojnové usporiadanie. Moskvu o tomto procese informovali americkí vyjednávači.
Minulý víkend Spojené štáty sprostredkovali priame rozhovory zástupcov Ukrajiny a Ruska. Konali sa v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde by mali pokračovať najbližšiu nedeľu (1. februára).
Španielsky Najvyšší súd zamietol žiadosť otca o zastavenie eutanázie dcéry
V Španielsku sa končí právny súboj otca a jeho paraplegickej dcéry, ktorá požiadala o eutanáziu.
Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev
Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.
Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil do konca dňa opätovne otvoriť komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou.
Spojené štáty majú na Blízkom východe ďalšiu vojnovú loď
Americké námorníctvo poslalo do regiónu Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď.