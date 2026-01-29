Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru
- DNES - 18:29
- Washington/Caracas
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil do konca dňa opätovne otvoriť komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou.
Trump na zasadnutí svojho kabinetu uviedol, že hovoril s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou a informoval ju o „otvorení celého komerčného vzdušného priestoru nad Venezuelou“. Doplnil, že ministrovi dopravy Seanovi Duffymu a „ostatným zainteresovaným vrátane armády“ nariadil, aby sa tak stalo do konca štvrtka.
„Americkí občania budú môcť čoskoro cestovať do Venezuely a budú tam v bezpečí,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. Spojené štáty uzavreli venezuelský vzdušný priestor pre komerčné lety po vojenskej operácii 3. januára, pri ktorej v Caracase zajali prezidenta Nicolása Madura a predviedli ho pred súd v New Yorku.
Agentúra AP pripomína, že Trumpova administratíva tento týždeň upovedomila Kongres taktiež o jej plánoch opätovne otvoriť svoje uzavreté veľvyslanectvo v Caracase.
Španielsky Najvyšší súd zamietol žiadosť otca o zastavenie eutanázie dcéry
V Španielsku sa končí právny súboj otca a jeho paraplegickej dcéry, ktorá požiadala o eutanáziu.
Trump: Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev
Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.
Lavrov: Moskva prijme len bezpečnostné záruky pre Ukrajinu priateľské voči Rusku
Rusko bude súhlasiť len s takými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré sú priateľské voči Moskve.
Spojené štáty majú na Blízkom východe ďalšiu vojnovú loď
Americké námorníctvo poslalo do regiónu Blízkeho východu ďalšiu vojnovú loď.