Ministerstvo financií upozorňuje na ďalší podvod, ktorý zneužíva identitu ministra Kamenického
- DNES - 18:09
- Bratislava
Na sociálnych sieťach sa opäť objavil príspevok s fotografiou ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý navádza na vysoké zárobky.
Upozornilo na to vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že ide o podvod.
V tomto prípade podvodný príspevok láka na investovanie do bitcoinov s použitím umelej inteligencie a registrácie. „Ministerstvo financií varuje, aby verejnosť na tento druh klamlivej reklamy v žiadnom prípade nereagovala a neklikala na podozrivé stránky alebo na odkaz, ktorý má poskytnúť viac informácií,“ zdôraznil rezort.
Zároveň apeluje na občanov, aby nezadávali na podozrivých internetových stránkach žiadne osobné údaje. „MF SR pravidelne na svojich oficiálnych kanáloch upozorňuje na klamlivé videá a príspevky, ktoré sa šíria internetom či sociálnymi sieťami. Dôverujte iba oficiálnym informačným zdrojom,“ dodal rezort.
