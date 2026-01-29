Polícia odhalila vodiča, v tele mal päť druhov drog
Policajti z Močenka v okrese Šaľa odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog.
Vozidlo Volkswagen upútalo ich pozornosť spôsobom jazdy zo strany na stranu. Vodiča sa rozhodli skontrolovať. Dychová skúška mala negatívny výsledok, vyšetrenie na drogy však potvrdilo až päť zakázaných látok v tele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Už počas policajnej kontroly javil vodič známky požitia omamnej látky. Skríningový test na drogy mal pozitívny výsledok na amfetamín, metamfetamín a THC. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici rozšírilo tento zoznam o extázu a morfín.
V prípade s Danielom B. vypovedal znalec z oblasti politického extrémizmu
Na štvrtkovom pojednávaní s Danielom B., obžalovaným najmä z extrémistickej trestnej činnosti, vypovedal znalec Matej Medňanský z oblasti politického extrémizmu.
Susko: Ministerstvo hľadá riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva
Snahou Ministerstva spravodlivosti SR je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda.
Robert Kaliňák: EÚ i NATO majú budúcnosť, ak sa prispôsobia aktuálnym podmienkam
Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia (NATO) majú svoju budúcnosť, ak budú schopné sa prispôsobiť aktuálnym podmienkam.
Policajti namerali vodiča, ktorý jazdil po diaľnici D1 rýchlosťou 217 km/h
Policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 217 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h.