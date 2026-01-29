V akom veku ste začali fajčiť? Takýto to má vplyv na riziko ochorení
Riziko je vysoké aj pre tých, ktorí už s fajčením prestali.
Pri fajčení sa do pľúc a krvného obehu dostávajú nebezpečné chemikálie, ktoré následne poškodzujú prakticky všetky dôležité orgány. Ako pripomína austrálske ministerstvo zdravotníctva, ochorení a starnutia, mnohí fajčiari sa oddávajú zlozvyku kvôli závislosti.
Hoci nikotín poskytuje pocit šťastia a do istej miery tiež zlepšuje koncentráciu a hladinu energie, jeho účinky sú len dočasné a zanedbateľné v porovnaní s negatívami, ktoré prináša.
Fajčenie poškodzuje tieto časti tela:
- cievy a žily, následne aj srdce
- chodidlá a ruky, ktoré získavajú menej kyslíka z krvi
- dýchacie cesty, ktoré puchnú a prepúšťajú menej vzduchu do pľúc
- oči, nos a hrdlo, ktoré sú podráždené amoniakom a formaldehydom v cigaretách
- ďalšie orgány, u ktorých hrozí zrýchlené množenie buniek a vznik nádoru
V akom veku ste začali fajčiť?
Ilustračné foto: Petr Bonek/Shutterstock.com
Na vznik ochorení súvisiacich s fajčením má vplyv aj vek, v ktorom ste si zlozvyk osvojili. Pripomína to štúdia Národnej univerzitnej nemocnice v Seuole (Južná Kórea), ktorú zverejnili v časopise Nature.
Vedci preverovali zdravotné záznamy vyše 9 miliónov dospelých, pričom zistili, že fajčenie pred dovŕšením 20. roku života výrazne zvyšuje riziko srdcových ochorení a mozgovej príhody v porovnaní s neskorším štartom.
Vedci v tejto súvislosti odporučili zamerať sa na prevenciu nielen u dospelých, ale aj dospievajúcich. „Cielené opatrenia na prevenciu pred fajčením by mali smerovať na dospelých, ale aj adolescentov,“ píšu v štúdii.
Vek začiatku fajčenia a následky
- Ľudia, ktorí začnú fajčiť skôr, majú vyššie riziko vzniku srdcových a mozgových ochorení.
- Fajčenie pred 20-tkou zvyšuje riziko týchto ochorení 2,43-násobne viac ako fajčenie neskôr v živote.
- Ľudia, ktorí začnú fajčiť po 30-tke, majú 1,26-krát vyššie riziko vzniku srdcových a mozgových ochorení oproti zvyšku populácie.
- Najvyššiemu riziku srdcovo-cievnych ochorení čelia fajčiari, ktorí fajčia od 15-tich rokov a menej.
Vedci sa nazdávajú, že fajčenie v mladšom veku zvyšuje intenzitu závislosti. Zároveň vyvoláva zápal a poškodzuje cievy už od mladého veku.
Fajčenie v mladosti sa podľa nich spája aj s ďalšími rizikovými faktormi pre zdravie ako obezita a nedostatok aktivity.
„Naše výsledky zdôrazňujú potrebu prevencie fajčenia pre adolescentov a mladistvých, čím sa zlepší kardiovaskulárne zdravie na úrovni populácie,“ dodali vedci.
Ako prestať fajčiť?
Fajčiari zvádzajú pri odvykaní od cigariet najväčší zápas so psychologickou a s chemickou závislosťou, ktorú spúšťa nikotín. Podľa Mayo Clinic je bežné, že s fajčením sa nepodarí prestať na prvýkrát. K opakovaným pokusom neraz prispieva aj slabá podpora okolia alebo snaha bez využitia odbornej pomoci.
Aby ste minimalizovali riziko návratu k cigaretám, pri odvykaní sa riaďte týmito 10 krokmi:
- Ak je to možné, využite náhradu nikotínu (napríklad náplasti).
- Zistite, aké sú vaše „spúšťače“ chuti na nikotín, a skúste sa im vyhnúť alebo ich nahradiť.
- Venujte sa aktivite, ktorá vás odpúta od myšlienok na nikotín. Vďaka nej by mali zmiznúť do niekoľkých minút.
- Tabak a nikotín nahraďte žuvačkou, cukríkom alebo zdravou sladkosťou.
- Chuť na nikotín netlmte cigaretou, ale náhradou napríklad vo forme nikotínovej žuvačky.
- Venujte čas pohybu. Fyzická aktivita tlmí úzkosť a stres z abstinencie.
- Ak ste používali nikotín na zmiernenie stresu, osvojte si iné metódy (napríklad joga, pokojná hudba alebo hlboké dýchanie).
- Zverte sa so svojimi plánmi blízkym alebo odborníkovi.
- Naplánujte si stratégiu do budúcna pre prípad, že by ste znovu dostali chuť na cigaretu.
- Pripomínajte si výhody života bez tabaku.
Lekár varuje: Tento zimný doplnok viac škodí ako pomáha
Špecialista na zdravie chodidiel varuje pred nosením jedného typu obuvi, ktorý môže v zime narobiť problémy. Viete, čo hrozí?
Poplach v Indii: Na smrteľný vírus neexistuje liek
Vírus, ktorý postihuje zvieratá aj ľudí, končí fatálnymi následkami. Správy z Indie priniesli nepokoj aj do zahraničia.
Žlčníkové kamene trápia viac ženy ako mužov: Prečo je to tak?
Až vyše 65 percent prípadov žlčníkových kameňov sa týka žien.
Hepatológ: Steatóza pečene v slovenskej populácii narastá, môže viesť k cirhóze
Steatóza, teda tzv. stukovatenie pečene, v slovenskej populácii narastá a v neliečených prípadoch môže viesť až k cirhóze alebo vzniku zhubného nádoru pečene.