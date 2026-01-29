  • Články
Robert Kaliňák: EÚ i NATO majú budúcnosť, ak sa prispôsobia aktuálnym podmienkam

Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia (NATO) majú svoju budúcnosť, ak budú schopné sa prispôsobiť aktuálnym podmienkam.

Vyhlásil to v pléne Národnej rady (NR) SR vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas štvrtkovej hodiny otázok. Otázku o budúcnosti týchto dvoch organizácií označil za asi najpodstatnejšiu otázku týchto dní. EÚ podľa neho prežije iba vtedy, keď sa vráti k svojim základom.

Môj osobný odhad je, že sa môže občas zmeniť nejaká forma, ale obidve organizácie majú svoju budúcnosť, keď budú schopné sa prispôsobiť aktuálnym podmienkam,“ povedal Kaliňák v rokovacej sále, kde vystúpil za neprítomného premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

EÚ sa podľa vicepremiéra nemôže spoliehať na jednostranný a „väčšinou nie úplne racionálny výstup našej zahraničnej politiky“, napríklad v podobe vyjadrení šéfky európskej diplomacie Kaji Kallasovej. „Musíme rešpektovať to, že existujú veľmoci, ktoré majú svoje mocenské záujmy. Je to v rozpore s medzinárodným právom, úplne jednoznačne krváca OSN. My ju podporíme, snažíme sa byť nestálym členom bezpečnostnej rady, aby sa dostalo opäť medzinárodné právo navrch, lebo inú šancu malé štáty nemajú,“ zdôraznil Kaliňák.

Otázkou podľa neho je, či bude EÚ tak pracovať, že bude štvrtou veľmocou a začne si presadzovať aj svoje bezpečnostné záujmy, bude mať dostatok vlastných zdrojov a bude vedieť dobre a lacno vyvážať svoje tovary.

Zdroj: Info.sk, TASR
