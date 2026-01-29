  • Články
Július Jakab: Ekonomická situácia je katastrofálna, zvolávame mimoriadny výbor

  • DNES - 16:26
  • Bratislava
Kroky súčasnej vlády viedli k tomu, že ekonomická situácia na Slovensku je katastrofálna. Jedným z veľkých problémov je zlý výber daní, keď sa iba minulý rok vybralo o 1,8 miliardy eur menej oproti plánu.

Opozičné Hnutie Slovensko preto vyzbieralo podpisy na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet, informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanci hnutia Július Jakab a Michal Šipoš.

Ekonomická situácia na Slovensku nie je vážna ani znepokojivá, ona je jednoducho katastrofická,“ vyhlásil Jakab. Poukázal na to, že podľa aktuálnych štatistík dôvera v slovenskú ekonomiku klesla na historické minimum. „Máme jednu z najvyšších inflácií v Európe, nekonečné konsolidácie a vládu, ktorá pred voľbami sľubovala lacnejšie energie a potraviny, no realitou je presný opak,“ zhodnotil.

Vláda podľa opozičného poslanca uvalila na obyvateľov Slovenska už tri konsolidačné balíky v objeme približne 7 miliárd eur ročne a stále to nestačí na zlepšenie verejných financií. Zároveň upozornil na výrazný výpadok daňových príjmov.

Štátny rozpočet na rok 2025 počítal s výberom 22,4 miliardy eur na daniach. Realita ku koncu roka je mínus 1,8 miliardy eur. Takýto prepad tu ešte nikdy nebol,“ konštatoval Jakab. Pripomenul, že v minulosti počas vlád Igora Matoviča sa aj v čase pandémie vyberalo na daniach viac, ako sa plánovalo.

Šipoš varoval, že Slovensko smeruje do vážnej krízy. „Toto je cesta do Grécka. Cesta na veľkom bielom koni do pekla,“ vyhlásil s tým, že vláda namiesto boja proti daňovým únikom umožňuje, aby peniaze končili u podvodníkov.

Na mimoriadny finančný výbor žiadajú predvolať ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) aj prezidenta Finančnej správy (FS) Jozefa Kissa. „Nebudeme sa len prizerať tomu, ako vláda zdiera ľudí, zatiaľ čo daňovým podvodníkom sa tu darí. Na výbore budeme žiadať jasné odpovede, kde zmizli takmer dve miliardy eur a aké opatrenia chce vláda okamžite prijať,“ dodal Jakab.

Zdroj: Info.sk, TASR
