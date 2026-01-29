  • Články
Dánsky kráľ Frederik X. onedlho navštívi Grónsko

Dánsky kráľ Frederik X. v polovici februára navštívi Grónsko. Vo štvrtok zároveň vyhlásil, že spolu so svojou manželkou kráľovnou Máriou súcitia s obyvateľmi tohto autonómneho dánskeho územia, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Teším sa na cestu do Grónska. Hlboko súcitíme s grónskym ľudom a hlboko nás zasiahlo to, čo sa v Grónsku v posledných týždňoch deje,“ povedal kráľ Frederik novinárom počas návštevy Litvy. „Z médií cítime, že grónsky ľud je veľmi znepokojený. Je jasné, že sa to týka nás oboch (Dánska aj Grónska),“ doplnil.

Americký prezident Donald Trump v uplynulých týždňoch opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.

Najväčší ostrov na svete má strategickú polohu a je bohatý na nerastné suroviny. Trump hrozil ekonomickým tlakom na Dánsko a ďalšie európske krajiny, ktoré odmietajú jeho snahu získať Grónsko.

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen minulý týždeň zopakoval, že tento arktický ostrov si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru.

Zdroj: Info.sk, TASR
