Policajti namerali vodiča, ktorý jazdil po diaľnici D1 rýchlosťou 217 km/h
Policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 217 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h. Žilinská krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Policajti z diaľničného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš, Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur. „Vyzývame vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a jazdili bezpečne,“ upozornili policajti.
Robert Kaliňák: EÚ i NATO majú budúcnosť, ak sa prispôsobia aktuálnym podmienkam
Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia (NATO) majú svoju budúcnosť, ak budú schopné sa prispôsobiť aktuálnym podmienkam.
NRSR: Raši: Nevieme dať poslancovi „fúkať“, bol zvolený, má mandát na štyri roky
V súčasnosti sa nedá poslancovi Národnej rady SR dať „fúkať“ na prítomnosť alkoholu, pretože bol do parlamentu zvolený ľuďmi a má mandát na štyri roky.
Fico kritizoval eurokomisára pre energetiku za zákaz dovozu ruského plynu
Premiér Robert Fico vo štvrtok skritizoval eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena za jeho vyjadrenie o obavách zo závislosti Európskej únie od dovozu amerického zemného plynu.
SaS: Disciplinárka Pavla Gašpara je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému
Disciplinárne konanie, ktoré proti riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi začal prezident SR Peter Pellegrini, je podľa SaS formálne gesto zakrývajúce podstatu problému.