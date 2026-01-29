  • Články
Bratislava

Putin sa stretol s prezidentom SAE, kde sa v nedeľu bude rokovať o Ukrajine

  • DNES - 14:36
  • Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok v Moskve stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.

Ich schôdzka sa konala krátko pred druhým kolom rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré by malo byť v nedeľu v metropole SAE Abú Zabí.

SAE sa počas takmer štyroch rokov vojny na Ukrajine stali kľúčovým sprostredkovateľom: zorganizovali niekoľko výmen zajatcov medzi oboma stranami a nedávno hostili aj rokovania predstaviteľov USA, Ruska a Ukrajiny o pláne na ukončenie bojov, ktorý pripravil Washington. Nasledujúce stretnutie je naplánované na nedeľu, nie je však jasné, či sa na ňom zúčastnia aj americkí predstavitelia.

Putin na stretnutí v Kremli vyzdvihol úsilie SAE v súvislosti s „ukrajinskou krízou“, ako aj podiel na výmenách zajatcov a pomoc pri organizovaní spomínaných rokovaní.

Nahján v reakcii uviedol, že podporuje „konštruktívny dialóg a snahy smerujúce k hľadaniu nevyhnutných diplomatických riešení.“

Putina na rokovaní sprevádzali viacerí vysokopostavení predstavitelia vrátane guvernérky centrálnej banky Eľviry Nabiullinovej a ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.

Prítomný bol aj čečenský líder Ramzan Kadyrov, ktorý sa pritom zvyčajne nezúčastňuje na bilaterálnych stretnutiach s lídrami zo zahraničia. Pred rokovaním Kadyrov v odpovedi na otázku novinárov oznámil, že „vojnu (na Ukrajine) treba viesť do konca,“ a vyhlásil, že po tom všetkom, „čo už bolo (na Ukrajine) dosiahnuté“, je proti mierovým rokovaniam.

Zdroj: Info.sk, TASR
