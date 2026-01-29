  • Články
Odborári podali podnet na inšpektorát práce pre Amazon

  • DNES - 14:13
  • Bratislava
Odborári podali tento týždeň podnet na inšpektorát práce pre situáciu vo firme Amazon a po skončení výpovednej lehoty prepusteného odborového predáka sa plánujú obrátiť na súd, ak nedôjde k zmene.

Uviedol to vo štvrtok predseda Technologického odborového zväzu (TOZ) Daniel Andraško.

Tento týždeň bol podaný podnet na inšpektorát práce, ktorý má určitú zákonnú lehotu na to, aby vykonal hĺbkovú kontrolu vo firme Amazon,“ povedal. Doplnil, že po skončení výpovednej lehoty sa obrátia na súd, „pokiaľ nepríde k zvráteniu tohto stavu“.

Andraško zároveň poukázal na dôsledky prepúšťania odborových predstaviteľov. Podľa neho následne ľudia strácajú záujem, odborová organizácia sa rozpadá a zastupovanie zamestnancov sa umlčí. V takom prípade si firma podľa jeho slov opätovne môže robiť, čo chce, a odbory vôbec nemôžu vykonávať svoju legitímnu činnosť.

Zopakoval, že odbory sú pripravené pokračovať podnetom na inšpektoráte a následne aj súdnou cestou. Zároveň deklaroval ochotu rokovať o riešení, ak by sa situácia zmenila.

V súvislosti s témou zaznela aj podpora legislatívnej iniciatívy poslankyne Simony Petrík (Progresívne Slovensko), ktorá podľa Andraška navrhuje upraviť postup pri výpovediach odborových funkcionárov tak, aby sa odborár po výpovedi nemusel brániť bez príjmu a sám dokazovať neplatnosť výpovede.

Zdroj: Info.sk, TASR
