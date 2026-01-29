  • Články
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Čína varovala USA, že snahy obmedziť jej vplyv sú odsúdené na neúspech

  • DNES - 14:12
  • Peking
Peking vo štvrtok vyhlásil, že pokusy Washingtonu o obmedzenie vplyvu Číny v Indopacifiku sú „odsúdené na neúspech“.

Čína tak reagovala na nedávne oznámenie amerického ministerstva obrany, že tento rok sa zameria na obmedzenie vplyvu Pekingu v spomínanom regióne, pričom bude zároveň pokračovať v snahe zachovať vzťahy postavené na vzájomnom rešpekte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Fakty dokazujú, že akýkoľvek pokus o obmedzenie alebo blokovanie Číny je odsúdený na neúspech,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva obrany Ťiang Pin. Dodal však, že Peking je naďalej ochotný spolupracovať s americkou stranou na posilňovaní vzájomných vzťahov.

Minulý týždeň zverejnená národná obranná stratégia USA na rok 2026 uvádza, že Washington bude „odstrašovať Čínu v indicko-tichomorskom regióne prostredníctvom sily, nie však konfrontácie“.

Ide o významný odklon od doterajšej tvrdšej politiky Pentagónu voči Číne, konštatuje AFP. Predchádzajúca stratégia za bývalého prezidenta Joea Bidena opisovala Čínu ako najväčšiu výzvu pre Washington. Najnovší dokument však zdôrazňuje význam vzájomných vzťahov s Pekingom, pričom opomína ostrov Taiwan, ktorý Čína považuje za svoje odštiepenecké územie.

V dokumente však Washington zároveň zopakoval svoje plány vybudovať silnú obranu pozdĺž takzvaného „prvého ostrovného reťazca“, v ktorom sa nachádza Taiwan, ale napríklad aj Japonsko.

Hovorca čínskeho ministerstva vyzval Spojené štáty, aby „prestali hovoriť jedno a robiť druhé v otázkach týkajúcich sa kľúčových záujmov Číny“, ktoré podľa neho bude Peking naďalej vytrvalo brániť.

V decembri Čína v blízkosti Taiwanu uskutočnila rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len pár dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Išlo o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
