Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko vo výške 153 miliónov
- DNES - 14:07
- Brusel
Európska komisia (EK) uvoľnila okamžitú humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko v hodnote 153 miliónov eur.
Ukrajina dostane z tejto sumy 145 miliónov eur na poskytnutie prístrešia, potravín a finančnej podpory pre ľudí, ktorí sú v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru v chladnom počasí bez elektriny, kúrenia a teplej vody. Zvyšok dostane Moldavsko na starostlivosť o ukrajinských utečencov, ktorí utiekli pred vojnou. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia EK zverejneného vo štvrtok.
Okrem toho posilnila Európska únia aj núdzovú energetickú pomoc pre Ukrajinu. Tento týždeň bolo dodaných 447 elektrických generátorov energie v hodnote 3,7 milióna eur, ktorú budú vyrábať elektrinu pre nemocnice, núdzové ubytovne a ďalšie dôležité zariadenia.
Ďalších 500 generátorov bude poskytnutých v rámci mechanizmu rescEU na zabezpečenie fungovania základných služieb.
EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014. Po spustení invázie ruských síl vo februári 2022 vyčlenila EK na humanitárnu pomoc Ukrajine a Moldavsku viac ako 1,4 miliardy eur, na energetickú bezpečnosť išli najmenej tri miliardy eur.
Celková podpora EÚ Ukrajine od začiatku invázie predstavuje 193,3 miliardy eur.
