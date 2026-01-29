  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko vo výške 153 miliónov

  • DNES - 14:07
  • Brusel
Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko vo výške 153 miliónov

Európska komisia (EK) uvoľnila okamžitú humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko v hodnote 153 miliónov eur.

Ukrajina dostane z tejto sumy 145 miliónov eur na poskytnutie prístrešia, potravín a finančnej podpory pre ľudí, ktorí sú v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru v chladnom počasí bez elektriny, kúrenia a teplej vody. Zvyšok dostane Moldavsko na starostlivosť o ukrajinských utečencov, ktorí utiekli pred vojnou. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia EK zverejneného vo štvrtok.

Okrem toho posilnila Európska únia aj núdzovú energetickú pomoc pre Ukrajinu. Tento týždeň bolo dodaných 447 elektrických generátorov energie v hodnote 3,7 milióna eur, ktorú budú vyrábať elektrinu pre nemocnice, núdzové ubytovne a ďalšie dôležité zariadenia.

Ďalších 500 generátorov bude poskytnutých v rámci mechanizmu rescEU na zabezpečenie fungovania základných služieb.

EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014. Po spustení invázie ruských síl vo februári 2022 vyčlenila EK na humanitárnu pomoc Ukrajine a Moldavsku viac ako 1,4 miliardy eur, na energetickú bezpečnosť išli najmenej tri miliardy eur.

Celková podpora EÚ Ukrajine od začiatku invázie predstavuje 193,3 miliardy eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin sa stretol s prezidentom SAE, kde sa v nedeľu bude rokovať o Ukrajine

Putin sa stretol s prezidentom SAE, kde sa v nedeľu bude rokovať o Ukrajine

DNES - 14:36Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok v Moskve stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.

Čína varovala USA, že snahy obmedziť jej vplyv sú odsúdené na neúspech

Čína varovala USA, že snahy obmedziť jej vplyv sú odsúdené na neúspech

DNES - 14:12Zahraničné

Peking vo štvrtok vyhlásil, že pokusy Washingtonu o obmedzenie vplyvu Číny v Indopacifiku sú „odsúdené na neúspech“.

Merz vyzval na jednotu v Európe, iba tak sa môže stať mocnosťou v novom poriadku

Merz vyzval na jednotu v Európe, iba tak sa môže stať mocnosťou v novom poriadku

DNES - 13:57Zahraničné

Veľmoci vytvárajú nový svetový poriadok a deje sa to rýchlo, upozornil nemecký kancelár.

Kremeľ: USA stále nereagovali na ponuku súvisiacu so zmluvou New START

Kremeľ: USA stále nereagovali na ponuku súvisiacu so zmluvou New START

DNES - 13:55Zahraničné

Rusko stále čaká na odpoveď Spojených štátov na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START, informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Vosveteit.sk
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak staneSplynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čeleGoogle práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP