Kremeľ: USA stále nereagovali na ponuku súvisiacu so zmluvou New START

Rusko stále čaká na odpoveď Spojených štátov na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START, informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Vo februári má vypršať platnosť tejto dohody o kontrole jadrového zbrojenia. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.

New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami.

Táto zmluva stanovuje limity pre strategické zbrane, ktoré by každá strana mohla použiť na zacielenie na kritické politické a vojenské centrá druhej strany v prípade jadrovej vojny. Obmedzuje aj počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.

Platnosť New START, ktorú v roku 2010 podpísali vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev, má oficiálne vypršať 5. februára 2026.

Ako nedávno upozornila agentúra Reuters, dohodu už nie je možné predĺžiť, lebo sa to dalo len raz. Jej pokračovanie na obdobie piatich rokov dohodol ruský prezident Vladimir Putin s bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom v roku 2021.

Zdroj: Info.sk, TASR
