Fico kritizoval eurokomisára pre energetiku za zákaz dovozu ruského plynu
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok skritizoval eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena za jeho vyjadrenie o obavách zo závislosti Európskej únie od dovozu amerického zemného plynu.
Pripomenul, že práve Európska komisia, ktorej je členom, presadila RePowerEU, ktorý zakazuje od novembra budúceho roka dovoz plynu z Ruska a dostáva tak EÚ do tejto závislosti. Fico to uviedol na sociálnej sieti pred stretnutím s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
„Pán komisár, vy ste neboli v práci? Vy ste neboli na Európskej komisii, keď Komisia predložila šialený ideologický návrh, ktorý bol nakoniec schválený, že od roku 2027 sa zastavuje dovoz akéhokoľvek plynu z Ruskej federácie a že všetko bude nahradené skvapalneným plynom zo Spojených štátov amerických? To si z nás robíte, pán komisár, akože srandu,“ pýta sa premiér.
Fico sa v príspevku venoval aj ďalším témam zahraničnej politiky, kde podľa neho európski lídri postupne menia názory. Jeden z nich je napríklad vyjadrenie britského premiéra Keira Starmera po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, že je životne dôležité stretávať sa s Čínou. „No hurá! Ale pýtam sa, kde ste všetci boli napríklad v septembri, keď Čína oslavovala víťazstvo nad fašizmom,“ dodal Fico. Podobne premiér komentoval aj vyjadrenia o potrebe viesť dialóg s Ruskom.
SaS: Disciplinárka Pavla Gašpara je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému
Disciplinárne konanie, ktoré proti riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi začal prezident SR Peter Pellegrini, je podľa SaS formálne gesto zakrývajúce podstatu problému.
Nákladné auto zrazilo päťročného chlapca, zraneniam na mieste podľahol
Okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov
Chodkyňu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur
Ministerstvo vnútra uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.