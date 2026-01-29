Kallasová si nevie predstaviť vytvorenie samostatnej európskej armády
- DNES - 13:37
- Brusel
Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová si podľa vlastných slov nevie predstaviť vytvorenie európskej armády. Na tento krok EÚ vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.
„Každá európska krajina má armádu a 23 krajín je zároveň súčasťou štruktúr NATO, takže si neviem predstaviť, že by vytvorili ešte samostatnú európsku armádu. Muselo by ísť o armády, ktoré už existujú. Musíme vidieť, ako to funguje v praxi,“ odpovedala Kallasová na otázku novinára, čo si myslí o myšlienke Zelenského vytvoriť európske ozbrojené sily.
V armáde podľa šéfky diplomacie EÚ musí existovať veľmi jasný a zrozumiteľný reťazec velenia, aby bolo v každej situácii zrejmé, kto komu dáva rozkazy. „Ak vytvoríme paralelné štruktúry, obraz sa tým len rozmaže. V časoch krízy by sa potom rozkazy mohli jednoducho stratiť medzi stoličkami,“ konštatovala Kallasová.
Portál Kyiv Independent minulý týždeň informoval, že Zelenskyj zopakoval svoju výzvu na vytvorenie európskej armády. „Rusko plánuje mať do roku 2030 armádu s počtom dva až 2,5 milióna príslušníkov. Európska armáda, pričom každá krajina si ponechá vlastné suverénne sily, musí byť schopná reagovať a nemala by mať menej ako tri milióny (príslušníkov),“ povedal Zelenskyj novinárom.
Túto myšlienku ukrajinský prezident predstavil ešte minulý rok vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Európske ozbrojené sily by však podľa neho nemali nahradiť Severoatlantickú alianciu, ale vyrovnať príspevok starého kontinentu vo vzťahu k Spojeným štátom. Zároveň vtedy vyjadril presvedčenie, že bez ukrajinskej armády, ktorá za posledné roky získala vo vojne skúsenosti zo skutočného moderného boja, by tá európska nebola schopná zastaviť Rusko.
Putin sa stretol s prezidentom SAE, kde sa v nedeľu bude rokovať o Ukrajine
Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok v Moskve stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.
Čína varovala USA, že snahy obmedziť jej vplyv sú odsúdené na neúspech
Peking vo štvrtok vyhlásil, že pokusy Washingtonu o obmedzenie vplyvu Číny v Indopacifiku sú „odsúdené na neúspech“.
Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko vo výške 153 miliónov
Európska komisia uvoľnila okamžitú humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko v hodnote 153 miliónov eur.
Merz vyzval na jednotu v Európe, iba tak sa môže stať mocnosťou v novom poriadku
Veľmoci vytvárajú nový svetový poriadok a deje sa to rýchlo, upozornil nemecký kancelár.
Kremeľ: USA stále nereagovali na ponuku súvisiacu so zmluvou New START
Rusko stále čaká na odpoveď Spojených štátov na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START, informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.