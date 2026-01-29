  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Kallasová si nevie predstaviť vytvorenie samostatnej európskej armády

  • DNES - 13:37
  • Brusel
Kallasová si nevie predstaviť vytvorenie samostatnej európskej armády

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová si podľa vlastných slov nevie predstaviť vytvorenie európskej armády. Na tento krok EÚ vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.

Každá európska krajina má armádu a 23 krajín je zároveň súčasťou štruktúr NATO, takže si neviem predstaviť, že by vytvorili ešte samostatnú európsku armádu. Muselo by ísť o armády, ktoré už existujú. Musíme vidieť, ako to funguje v praxi,“ odpovedala Kallasová na otázku novinára, čo si myslí o myšlienke Zelenského vytvoriť európske ozbrojené sily.

V armáde podľa šéfky diplomacie EÚ musí existovať veľmi jasný a zrozumiteľný reťazec velenia, aby bolo v každej situácii zrejmé, kto komu dáva rozkazy. „Ak vytvoríme paralelné štruktúry, obraz sa tým len rozmaže. V časoch krízy by sa potom rozkazy mohli jednoducho stratiť medzi stoličkami,“ konštatovala Kallasová.

Portál Kyiv Independent minulý týždeň informoval, že Zelenskyj zopakoval svoju výzvu na vytvorenie európskej armády. „Rusko plánuje mať do roku 2030 armádu s počtom dva až 2,5 milióna príslušníkov. Európska armáda, pričom každá krajina si ponechá vlastné suverénne sily, musí byť schopná reagovať a nemala by mať menej ako tri milióny (príslušníkov),“ povedal Zelenskyj novinárom.

Túto myšlienku ukrajinský prezident predstavil ešte minulý rok vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Európske ozbrojené sily by však podľa neho nemali nahradiť Severoatlantickú alianciu, ale vyrovnať príspevok starého kontinentu vo vzťahu k Spojeným štátom. Zároveň vtedy vyjadril presvedčenie, že bez ukrajinskej armády, ktorá za posledné roky získala vo vojne skúsenosti zo skutočného moderného boja, by tá európska nebola schopná zastaviť Rusko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin sa stretol s prezidentom SAE, kde sa v nedeľu bude rokovať o Ukrajine

Putin sa stretol s prezidentom SAE, kde sa v nedeľu bude rokovať o Ukrajine

DNES - 14:36Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok v Moskve stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.

Čína varovala USA, že snahy obmedziť jej vplyv sú odsúdené na neúspech

Čína varovala USA, že snahy obmedziť jej vplyv sú odsúdené na neúspech

DNES - 14:12Zahraničné

Peking vo štvrtok vyhlásil, že pokusy Washingtonu o obmedzenie vplyvu Číny v Indopacifiku sú „odsúdené na neúspech“.

Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko vo výške 153 miliónov

Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko vo výške 153 miliónov

DNES - 14:07Zahraničné

Európska komisia uvoľnila okamžitú humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko v hodnote 153 miliónov eur.

Merz vyzval na jednotu v Európe, iba tak sa môže stať mocnosťou v novom poriadku

Merz vyzval na jednotu v Európe, iba tak sa môže stať mocnosťou v novom poriadku

DNES - 13:57Zahraničné

Veľmoci vytvárajú nový svetový poriadok a deje sa to rýchlo, upozornil nemecký kancelár.

Kremeľ: USA stále nereagovali na ponuku súvisiacu so zmluvou New START

Kremeľ: USA stále nereagovali na ponuku súvisiacu so zmluvou New START

DNES - 13:55Zahraničné

Rusko stále čaká na odpoveď Spojených štátov na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START, informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Vosveteit.sk
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak staneSplynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čeleGoogle práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP