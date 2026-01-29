  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Nákladné auto zrazilo päťročného chlapca, zraneniam na mieste podľahol

  • DNES - 13:30
  • Vranov nad Topľou
Nákladné auto zrazilo päťročného chlapca, zraneniam na mieste podľahol

Okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.

Vo štvrtok došlo v jednej z obcí okresu Vranov nad Topľou k tragickej nehode. Nákladné vozidlo tam zrazilo päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.

Polícia vyzýva na opatrnosť

K nehode došlo krátko pred 12.00 h a prípadom sa intenzívne zaoberajú. Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť. „Buďte mimoriadne pozorní, najmä v obciach, obytných zónach a v blízkosti detí. Sekunda nepozornosti môže mať nezvratné následky,“ upozornila.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico kritizoval eurokomisára pre energetiku za zákaz dovozu ruského plynu

Fico kritizoval eurokomisára pre energetiku za zákaz dovozu ruského plynu

DNES - 13:40Domáce

Premiér Robert Fico vo štvrtok skritizoval eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena za jeho vyjadrenie o obavách zo závislosti Európskej únie od dovozu amerického zemného plynu.

SaS: Disciplinárka Pavla Gašpara je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému

SaS: Disciplinárka Pavla Gašpara je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému

DNES - 13:34Domáce

Disciplinárne konanie, ktoré proti riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi začal prezident SR Peter Pellegrini, je podľa SaS formálne gesto zakrývajúce podstatu problému.

Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov

Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov

DNES - 11:48Domáce

Chodkyňu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.

Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur

Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur

DNES - 11:33Domáce

Ministerstvo vnútra uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.

Vosveteit.sk
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak staneSplynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čeleGoogle práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP