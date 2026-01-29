Nákladné auto zrazilo päťročného chlapca, zraneniam na mieste podľahol
Okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
Vo štvrtok došlo v jednej z obcí okresu Vranov nad Topľou k tragickej nehode. Nákladné vozidlo tam zrazilo päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.
Polícia vyzýva na opatrnosť
K nehode došlo krátko pred 12.00 h a prípadom sa intenzívne zaoberajú. Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť. „Buďte mimoriadne pozorní, najmä v obciach, obytných zónach a v blízkosti detí. Sekunda nepozornosti môže mať nezvratné následky,“ upozornila.
Správu aktualizujeme.
Fico kritizoval eurokomisára pre energetiku za zákaz dovozu ruského plynu
Premiér Robert Fico vo štvrtok skritizoval eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena za jeho vyjadrenie o obavách zo závislosti Európskej únie od dovozu amerického zemného plynu.
SaS: Disciplinárka Pavla Gašpara je formálne gesto zakrývajúce podstatu problému
Disciplinárne konanie, ktoré proti riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi začal prezident SR Peter Pellegrini, je podľa SaS formálne gesto zakrývajúce podstatu problému.
Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov
Chodkyňu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur
Ministerstvo vnútra uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.