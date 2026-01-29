Vzdušný priestor v Poľsku narušili od východu neznáme objekty
- DNES - 13:12
- Varšava
Do vzdušného priestoru Poľska vstúpili v stredu večer zo smeru z Bieloruska neznáme objekty.
Na základe analýz, vrátane letových charakteristík, dospelo operačné velenie poľských ozbrojených síl (DO RSZ) k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o objekty podobné balónom, ktoré sa pohybovali v súlade s meteorologickými podmienkami, uviedlo na platforme X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru PAP.
Z bezpečnostných dôvodov v časti vzdušného priestoru nad Podleským vojvodstvom preto zaviedli obmedzenia pre civilnú dopravu. „Nebola zistená žiadna hrozba pre bezpečnosť poľského vzdušného priestoru,“ konštatovalo operačné velenie.
Takéto incidenty podľa neho zapadajú do súboru hybridných aktivít, ku ktorým dochádza na východe Poľska. Ozbrojené sily situáciu priebežne monitorujú a sú pripravené plniť úlohy súvisiace s ochranou poľského vzdušného priestoru, uviedlo DO RSZ.
Pohraničná stráž vo vyjadrení na sieti X potvrdila, že zatiaľ nájdené objekty boli balóny používané pašerákmi. Situáciu monitoruje a spustila vyšetrovanie s cieľom zistiť ďalšie okolnosti incidentu.
K najvýznamnejšiemu narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci z 9. na 10. septembra 2025, keď počas rozsiahleho útoku ruských síl na Ukrajinu doň preniklo 19 - 23 neozbrojených dronov vypustených z Ruska. Poľská armáda v spolupráci so spojencami z NATO viaceré z nich zostrelila.
