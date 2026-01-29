Kallasová: Ukrajina je vystavená blížiacej sa humanitárnej katastrofe
- DNES - 11:52
- Brusel
Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok povedala, že napriek rokovaniam podporovaných Spojenými štátmi Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny.
Tá podľa jej slov musí odolávať blížiacej sa „humanitárnej katastrofe,“ keďže ruské útoky spôsobujú prerušenie dodávok elektriny a tepla počas zimy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kallasová hovorí, že Rusko sa bombardovaním Ukrajincov snaží „vystaviť ich mrazu, aby sa vzdali“. „Je to veľmi ťažká zima a Ukrajinci skutočne trpia. Blíži sa tam humanitárna katastrofa,“ povedala.
Pokiaľ ide o rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, Rusi „to nemyslia s mierom vážne,“ tvrdí Kallasová. Na trojstranných rokovaniach v Abú Zabí, ktoré sa uskutočnili v piatok a v sobotu sa podľa nej z ruskej strany zúčastnili len vojenskí predstavitelia, ktorí nemajú mandát na to, aby s niečím súhlasili.
Rusko v uplynulých mesiacoch zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinskú energetickú a vykurovaciu infraštruktúru v čase, keď teploty na Ukrajine dosahujú až mínus 20 stupňov Celzia.
EÚ sa snaží zintenzívniť podporu pre ukrajinskú elektrickú sieť a pripravuje nové sankcie voči Rusku pred blížiacim sa štvrtým výročím invázie na Ukrajinu. Kallasová tiež oznámila, že EÚ pridá Rusko na zoznam krajín s rizikom prania špinavých peňazí.
Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová zase vyzvala na „úplný zákaz námorných služieb pre všetky ruské plavidlá, ktoré prepravujú energetické suroviny,“ aby sa tak obmedzili príjmy Moskvy. Okrem toho žiada zákaz dovozu hnojív z Ruska a zákaz vývozu luxusného tovaru z EÚ do krajiny. „Musíme vyvíjať väčší tlak na Rusko. To je jediná cesta ako zastaviť zabíjanie,“ uviedla Stenergardová.
EÚ prijala 19 balíkov sankcií voči Rusku od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022.
V rámci samostatnej iniciatívy estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna vyzval členské štáty EÚ na zavedenie koordinovaného zákazu vydávania schengenských víz Rusom, ktorí bojovali na Ukrajine. Podľa Tsahknu ide o zlých ľudí a EÚ musí zostaviť čiernu listinu týchto osôb. „Neviem si predstaviť ako to naši lídri vysvetlia, keď príde mier a tieto státisíce bývalých bojovníkov prídu do Európy,“ konštatoval.
Estónsko už urobilo prvý krok tým, že zaradilo stovky bojovníkov z konkrétnych ruských vojenských jednotiek na svoju čiernu listinu.
