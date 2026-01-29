  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov

  • DNES - 11:48
  • Trnava/Sereď
Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov

Chodkyňu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.

Vodič osobného automobilu zrazil vo štvrtok skoro ráno 63-ročnú ženu na priechode pre chodcov v Seredi v okrese Galanta. Utrpela ťažké zranenia. Šesťdesiatpäťročný vodič nafúkal 0,4 promile alkoholu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií mala 63-ročná žena prechádzať v skorých ranných hodinách cez priechod pre chodcov, keď ju z doposiaľ nezistených príčin zachytilo vozidlo. Chodkyňa sa pri náraze a následnom páde na zem zranila a vo vážnom stave musela byť záchranármi urýchlene prevezená do galantskej nemocnice,“ priblížila polícia.

Prípad si vzhľadom na okolnosti prevzal vyšetrovateľ a vo veci začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur

Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur

DNES - 11:33Domáce

Ministerstvo vnútra uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.

Polícia vyšetruje vraždu na východe, zadržali 35-ročného muža

Polícia vyšetruje vraždu na východe, zadržali 35-ročného muža

DNES - 11:08Domáce

V súvislosti s úmrtím troch ľudí zadržali 35-ročného muža.

Úmrtím žiaka na základnej škole sa bude zaoberať Generálna prokuratúra

Úmrtím žiaka na základnej škole sa bude zaoberať Generálna prokuratúra

DNES - 10:37Domáce

Pätnásťročný žiak mal pri páde zo strechy školy utrpieť smrteľné zranenia.

Fico sa stretne s Macronom: Čo bude predmetom rokovania?

Fico sa stretne s Macronom: Čo bude predmetom rokovania?

DNES - 10:13Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok cestuje do Paríža.

Vosveteit.sk
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobiluSamsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problémViac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokovWhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak staneSplynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čeleGoogle práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
WhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúťWhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP