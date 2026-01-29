Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov
Chodkyňu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Vodič osobného automobilu zrazil vo štvrtok skoro ráno 63-ročnú ženu na priechode pre chodcov v Seredi v okrese Galanta. Utrpela ťažké zranenia. Šesťdesiatpäťročný vodič nafúkal 0,4 promile alkoholu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií mala 63-ročná žena prechádzať v skorých ranných hodinách cez priechod pre chodcov, keď ju z doposiaľ nezistených príčin zachytilo vozidlo. Chodkyňa sa pri náraze a následnom páde na zem zranila a vo vážnom stave musela byť záchranármi urýchlene prevezená do galantskej nemocnice,“ priblížila polícia.
Prípad si vzhľadom na okolnosti prevzal vyšetrovateľ a vo veci začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.
Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur
Ministerstvo vnútra uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.
Polícia vyšetruje vraždu na východe, zadržali 35-ročného muža
V súvislosti s úmrtím troch ľudí zadržali 35-ročného muža.
Úmrtím žiaka na základnej škole sa bude zaoberať Generálna prokuratúra
Pätnásťročný žiak mal pri páde zo strechy školy utrpieť smrteľné zranenia.
Fico sa stretne s Macronom: Čo bude predmetom rokovania?
Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok cestuje do Paríža.