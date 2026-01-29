Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur
Ministerstvo vnútra (MV) uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.
Tvrdí, že nákup priniesol úsporu 13 percent. Konečná cena za 2101 stolných počítačov, 2864 notebookov a 4967 monitorov sa po výberovom obstarávaní ustálila na takmer 5,7 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Ministerstvo vnútra SR tak pokračuje v systematickej a dlhodobo udržateľnej obnove výpočtovej techniky. Podrobná pasportizácia v rokoch 2024-2025 totiž ukázala, že 75 percent zo 46.000 zamestnancov rezortu pracovalo na počítačoch starších ako 10 rokov,“ uviedol. Technika podľa neho poputuje na viaceré útvary ministerstva.
Štátny tajomník rezortu Patrik Krauspe považuje za potrebné kybernetickú infraštruktúru ministerstva modernizovať. „Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto systémy boli odolné - a bez modernej techniky to jednoducho nejde. Práve táto modernizácia výrazne posilní kybernetickú bezpečnosť a pomôže chrániť občanov aj štát,“ vyhlásil s tým, že moderná technika je potrebná aj pre poskytovanie služieb verejnosti.
Ministerstvo vnútra SR uzavrelo na základe verejného obstarávania rámcovú dohodu s piatimi dodávateľmi na nákup informačno-komunikačných technológií (IKT) v hodnote 326 miliónov eur, z ktorej môžu čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. V prvom kroku vymení zamestnancom počítače staršie ako päť rokov.
Podpis rámcovej dohody na nákup IKT kritizovala opozícia. Odvolávala sa pritom na aktualizáciu hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), z ktorej vyplýva, že štát môže ušetriť približne 80 až 120 miliónov eur.
Rezort uviedol, že práve takýmto spôsobom šetrí a aktuálne nastavený trend ušetrených peňazí pri každom nákupe potvrdzuje predpoklady ÚHP.
