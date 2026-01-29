Polícia vyšetruje vraždu na východe, zadržali 35-ročného muža
V súvislosti s úmrtím troch ľudí zadržali 35-ročného muža.
Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a vykonáva všetky potrebné procesné úkony v prípade nálezu troch osôb bez známok života, ku ktorému došlo v stredu (28. 1.) popoludní vo Vranove nad Topľou. Polícia za použitia donucovacích prostriedkov obmedzila osobnú slobodu 35-ročnému mužovi, ktorý je momentálne v cele policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z bytov na sídlisku našli popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.
Opitý vodič zrazil ženu na priechode pre chodcov
Chodkyňu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice.
Rezort vnútra druhýkrát nakúpil počítačovú techniku za takmer 5,7 milióna eur
Ministerstvo vnútra uskutočnilo druhý nákup počítačovej techniky v rámci rámcovej zmluvy s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj iné štátne orgány.
Úmrtím žiaka na základnej škole sa bude zaoberať Generálna prokuratúra
Pätnásťročný žiak mal pri páde zo strechy školy utrpieť smrteľné zranenia.
Fico sa stretne s Macronom: Čo bude predmetom rokovania?
Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok cestuje do Paríža.