Bratislava

Polícia vyšetruje vraždu na východe, zadržali 35-ročného muža

  • DNES - 11:08
  • Vranov nad Topľou
Polícia vyšetruje vraždu na východe, zadržali 35-ročného muža

V súvislosti s úmrtím troch ľudí zadržali 35-ročného muža.

Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a vykonáva všetky potrebné procesné úkony v prípade nálezu troch osôb bez známok života, ku ktorému došlo v stredu (28. 1.) popoludní vo Vranove nad Topľou. Polícia za použitia donucovacích prostriedkov obmedzila osobnú slobodu 35-ročnému mužovi, ktorý je momentálne v cele policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z bytov na sídlisku našli popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.

Zdroj: Info.sk, TASR
