Remišová: Čerpanie plánu obnovy je ohrozené, potrebný je krízový plán
- DNES - 11:02
- Bratislava
Opoziční predstavitelia plánujú zvolať európsky aj finančný výbor parlamentu, aby sa situáciou zaoberal.
Na Slovensku je za súčasnej vlády ohrozené vyčerpanie minimálne 1,3 miliardy eur z plánu obnovy. Z posledných dvoch žiadostí o platbu je totiž splnené minimum míľnikov, vláda však namiesto toho rieši „hlúposti“. Upozornili na to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opoziční poslanci Veronika Remišová a Michal Šipoš (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Poukázali na to, že za plán obnovy je momentálne zodpovedný minister školstva a dočasne poverený podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Vyzývame pána Druckera, aby predložil reálny plán, ako chce túto katastrofálnu situáciu a hrozbu prepadnutia viac ako miliardy eur riešiť,“ vyhlásila Remišová. Opoziční predstavitelia plánujú v tejto súvislosti zvolať európsky aj finančný výbor parlamentu, aby sa situáciou zaoberal.
Remišová pripomenula, že Slovensko má pred sebou ešte tri žiadosti o platbu, pričom reálne je pripravená zatiaľ iba siedma platba. V zlom stave sú však ôsma a deviata platba, ktoré majú spolu hodnotu vyše 1,3 miliardy eur. „Pri nasledujúcej 8. žiadosti o platbu za 735 miliónov eur vláda musí splniť 28 míľnikov, no zatiaľ z nich splnili tri. Ešte horšia situácia je pri 9. platbe za 647 miliónov eur. Tam vláda musí splniť ešte viac ako 40 míľnikov, z nich nie je splnený zatiaľ ani jeden, hoci Plán obnovy má skončiť o päť mesiacov,“ vyčíslila.
Osobitne kritizovala čerpanie plánu obnovy na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorému v minulosti Remišová šéfovala a momentálne ho vedie Samuel Migaľ (nezávislý). Rezort podľa nej zlyháva v plnení viacerých míľnikov, či už ide o projekt zjednodušeného riešenia životných situácií, alebo školení seniorov v digitálnych zručnostiach.
Súčasná vláda podľa Šipoša celkovo zlyháva v riadení štátu a nerieši problémy občanov. „Táto vláda je vládou babrákov, amatérov a podvodníkov. Nejde im o ľudí, ale o kšefty a udržanie sa pri moci,“ vyhlásil a rovnako upozornil na ohrozenie čerpania eurofondov a plánu obnovy.
