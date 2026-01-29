  • Články
Bratislava

Remišová: Čerpanie plánu obnovy je ohrozené, potrebný je krízový plán

Opoziční predstavitelia plánujú zvolať európsky aj finančný výbor parlamentu, aby sa situáciou zaoberal.

Na Slovensku je za súčasnej vlády ohrozené vyčerpanie minimálne 1,3 miliardy eur z plánu obnovy. Z posledných dvoch žiadostí o platbu je totiž splnené minimum míľnikov, vláda však namiesto toho rieši „hlúposti“. Upozornili na to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opoziční poslanci Veronika Remišová a Michal Šipoš (Hnutie Slovensko - Za ľudí).

Poukázali na to, že za plán obnovy je momentálne zodpovedný minister školstva a dočasne poverený podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Vyzývame pána Druckera, aby predložil reálny plán, ako chce túto katastrofálnu situáciu a hrozbu prepadnutia viac ako miliardy eur riešiť,“ vyhlásila Remišová. Opoziční predstavitelia plánujú v tejto súvislosti zvolať európsky aj finančný výbor parlamentu, aby sa situáciou zaoberal.

Remišová pripomenula, že Slovensko má pred sebou ešte tri žiadosti o platbu, pričom reálne je pripravená zatiaľ iba siedma platba. V zlom stave sú však ôsma a deviata platba, ktoré majú spolu hodnotu vyše 1,3 miliardy eur. „Pri nasledujúcej 8. žiadosti o platbu za 735 miliónov eur vláda musí splniť 28 míľnikov, no zatiaľ z nich splnili tri. Ešte horšia situácia je pri 9. platbe za 647 miliónov eur. Tam vláda musí splniť ešte viac ako 40 míľnikov, z nich nie je splnený zatiaľ ani jeden, hoci Plán obnovy má skončiť o päť mesiacov,“ vyčíslila.

Osobitne kritizovala čerpanie plánu obnovy na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorému v minulosti Remišová šéfovala a momentálne ho vedie Samuel Migaľ (nezávislý). Rezort podľa nej zlyháva v plnení viacerých míľnikov, či už ide o projekt zjednodušeného riešenia životných situácií, alebo školení seniorov v digitálnych zručnostiach.

Súčasná vláda podľa Šipoša celkovo zlyháva v riadení štátu a nerieši problémy občanov. „Táto vláda je vládou babrákov, amatérov a podvodníkov. Nejde im o ľudí, ale o kšefty a udržanie sa pri moci,“ vyhlásil a rovnako upozornil na ohrozenie čerpania eurofondov a plánu obnovy.

Zdroj: Info.sk, TASR
