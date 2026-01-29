  • Články
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Hlina: Pre penzión Fafokan bude zvolaný mimoriadny parlamentný agrovýbor

  • DNES - 10:56
  • Bratislava
Kauza penziónu Fafokan, ktorého zriadenie bolo financované z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), bude mať dohru aj v Národnej rade (NR) SR.

Opozičná strana SaS sa pre penzión pokúsi zvolať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Informoval o tom na brífingu poslanec NR SR za SaS Alojz Hlina. Avizoval, že na rokovanie výboru bude pozvaný minister pôdohospodárstva, ako aj šéf PPA.

Veľmi operatívne sme sa dohodli, že zvoláme mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Termín vám dáme, budeme sa to snažiť nejako zladiť, aby ‚smeráčikovia‘, ‚hlasáčikovia‘ náhodou vtedy nemali veľa práce, oni vždycky majú veľa práce. Dáme termín tak, aby bol predpoklad, že by mohli dôjsť, ale ideme zvolať mimoriadny výbor,“ spresnil Hlina.

Zvoláme výbor na nejaký termín, predvoláme si tam ministra Richarda Takáča (Smer-SD) a šéfa PPA Mareka Čepka. Nech nám vysvetlia, že čo vlastne s týmto chcú robiť,“ doplnil Hlina s tým, že na rokovanie parlamentného agrovýboru by bolo dobré pozvať aj predstaviteľov Európskej komisie alebo veľvyslancov z krajín EÚ, keďže na financovanie penziónu sa použili eurofondy.

Komunikačný špecialista Nadácie Zastavme korupciu (NZK) Norbert Chomistek 27. januára informoval, že PPA vyplatila v polovici augusta 2025 ďalších takmer 830.000 eur na sporný projekt penziónu Fafokan. Urobila tak napriek tomu, že od polície vedela, že k projektu boli dodané falošné zmluvy a že prípad sa od roku 2021 vyšetruje. NZK sa preto obracia na Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby preverila zákonnosť postupu PPA, porušenie jej interných pravidiel aj rozpor v oficiálne zverejnených údajoch o platbách.

Zdroj: Info.sk, TASR
